Chiều muộn 7-1, TAND TP Cần Thơ sau khi xét xử sơ thẩm đã tuyên án vụ sai phạm xảy ra tại Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ (Agribank Cần Thơ).

HĐXX tuyên tất cả sáu bị cáo Lê Thanh Hải, Trần Huy Liệu, Bùi Tuấn Anh (nguyên giám đốc, trưởng phòng và cán bộ tín dụng Agribank Cần Thơ), Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân, Phạm Tường Thi và Nguyễn Văn Đạt không phạm tội vi phạm quy định về cho cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Tòa: Cần áp dụng nguyên tắc suy đoán vô tội



Theo tòa, kết luận của hội đồng định giá trong tố tụng hình sự do cơ quan điều tra trưng cầu có giá trị thấp hơn giá do các công ty thẩm định giá độc lập, giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất do các luật sư cung cấp.



Cả sáu bị cáo được tòa tuyên không phạm tội. Ảnh: NHẪN NAM

Về xác định thiệt hại, tòa dẫn nhiều văn bản của ngân hàng về việc chưa xác định được thiệt hại, ngân hàng đã khởi kiện các tổ chức, cá nhân ra tòa để thu hồi nợ gốc, lãi…



Tòa cho rằng tại các hợp đồng thế chấp tài sản có điều khoản về xử lý tài sản, nếu bên vay vi phạm hợp đồng thì ngân hàng được bán đấu giá tài sản thế chấp để thu hồi nợ. Sự thỏa thuận này là quyền định đoạt của các đương sự và phù hợp với các quy định pháp luật.

Theo hồ sơ, ngân hàng xác định các tài sản thế chấp là hợp pháp, việc thế chấp là đúng trình tự quy định nhưng do chưa xử lý tài sản đảm bảo nên chưa có căn cứ để xác định thiệt hại và khắc phục hậu quả của khoản vay từ ba công ty và hai cá nhân. Như vậy, tài sản cần được định giá là tài sản đảm bảo là bất động sản, tài sản hình thành từ vốn vay.

Tòa cho rằng ngân hàng khởi kiện ba doanh nghiệp và hai cá nhân tại TAND quận Ninh Kiều là đúng pháp luật. Trường hợp xét xử các bị cáo theo Điều 179 BLHS năm 1999 hoặc Điều 206 BLHS 2015 thì phải xác định thiệt hại. Trong khi hiện nay, ngân hàng không xác định được thiệt hại.

Do đó, HĐXX không thể làm sáng tỏ được thiệt hại để kết tội các bị cáo nên cần phải áp dụng nguyên tắc suy đoán vô tội đối với các bị cáo.

VKS đề nghị mức án cao nhất 14 năm tù

Trước đó, trong phần luận tội, VKS đề nghị xử phạt bị cáo Hải 13-14 năm tù, Liệu 11-12 năm tù, Tuấn Anh ba năm tù nhưng cho hưởng án treo, Nhân 11-12 năm tù, Thi bằng thời gian tạm giam là một năm hai tháng 23 ngày tù, Đạt bằng thời gian tạm giam là một năm hai tháng 28 ngày tù.

Bào chữa cho bị cáo Nhân, các luật sư cho rằng thân chủ không phạm tội, việc truy tố là oan. Theo luật sư, việc định giá tài sản trong vụ án là không khách quan, không có giá trị pháp lý, không có hậu quả xảy ra vì các khối tài sản thế chấp dư để trả nợ cho ngân hàng, vụ án có dấu hiệu hình sự hóa quan hệ kinh tế, dân sự.

Luật sư của bị cáo Đạt và Liệu cũng lần lượt đề nghị tòa tuyên thân chủ không phạm tội và miễn trách nhiệm hình sự.

Phía ngân hàng đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho ba bị cáo Hải, Liệu, Tuấn Anh. Theo luật sư, cáo trạng nói ba bị cáo nâng khống tài sản thế chấp nhưng muốn nâng phải cấu kết với thẩm định giá. Trong khi vụ án này đã xác định không đủ căn cứ khởi tố thẩm định giá thì đương nhiên các bị cáo không thể bị khởi tố. Cạnh đó, đến nay phía ngân hàng cũng chưa xác định thiệt hại…

Theo cáo trạng, từ năm 2012 đến 2015, Nhân, Hải, Liệu thống nhất sử dụng các pháp nhân là Công ty Tây Nam, Công ty Đồng Bằng Xanh, Công ty Nam Bộ Cửu Long và cá nhân Phan Duy Phương, Hoàng Công Tám và Nguyễn Bửu Tâm lập khống hồ sơ vay, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo để vay và sử dụng vốn sai mục đích gây thiệt hại về tài sản cho Agribank số tiền hơn 300 tỉ đồng.