Vụ nhảy lầu tự tử ở tòa Bình Phước: Mổ xẻ sự công tâm

“Tôi sẽ tiếp tục kêu oan cho chồng” Trên khuôn mặt mệt mỏi, bà Lê Thị Tư (51 tuổi, vợ ông Lương Hữu Phước) thỉnh thoảng lại bật khóc khi nhắc về cái chết của chồng, cả nhà dỗ dành bà ăn nhưng bà bảo mình không muốn ăn. Bà kể sau khi nghe tòa tuyên án, chồng bà về nhà nhưng không hề có biểu hiện gì bất thường. Khoảng 15 giờ, có ai đó gọi điện thoại, ông ôm hôn cháu nội mới ba tuổi rồi nói rằng ông nội đi nhận quyết định để ông nội đi ở tù. Đến khoảng 15 giờ 30 thì công an đến nhà báo chồng bà nhảy lầu tự tử, hiện đang cấp cứu. Bà Tư nghẹn ngào: “Giờ ước nguyện của tôi là làm sao kêu oan cho chồng. Vì lúc còn sống ổng cứ nói phải kêu oan tới cùng nên giờ mình phải cố gắng thực hiện cho được ước nguyện của chồng”. LS Dương Vĩnh Tuyến (Đoàn LS tỉnh Bình Phước, người bào chữa cho ông Phước) cho biết ông sẽ làm đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm vụ án để minh oan cho ông Phước. Sáng tòa tuyên án, chiều xảy ra chuyện đau lòng Theo hồ sơ, trưa 15-1-2017, sau khi uống rượu ở nhà ông Phạm Văn Tuấn (thị xã Đồng Xoài, Bình Phước), ông Lương Hữu Phước đi về nhà. Khoảng 13 giờ cùng ngày, ông Trần Hữu Quý gọi điện thoại cho ông Phước quay lại nhà ông Tuấn để đổi dép do ông Phước đi nhầm dép người khác. Ông Phước quay lại nhà ông Tuấn thì ông Quý rủ đi hát karaoke. Ông Phước chở ông Quý đi một đoạn thì thấy ông Quý không đội mũ bảo hiểm nên chở về nhà ông Quý để lấy mũ bảo hiểm. Khi đến gần trước nhà ông Quý, ông Phước dừng xe bên lề đường bên phải để ông Quý sang đường vào nhà lấy mũ bảo hiểm nhưng ông Quý không chịu xuống xe. Lúc này ông Phước điều khiển mô tô rẽ trái sang đường. Khi xe ông Phước tới phần đường dành cho xe đi ngược chiều thì bị mô tô do anh Lâm Tươi điều khiển (đang chở một người) lưu thông bên phải đụng vào gây tai nạn. Hậu quả là ông Phước và ông Quý bị thương, được đưa đi cấp cứu; hai ngày sau thì ông Quý qua đời. Ngày 29-3-2018, TAND thị xã Đồng Xoài xử sơ thẩm và tuyên phạt ông Phước ba năm tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Sau đó, ông Phước kháng cáo kêu oan. Ngày 9-10-2018, TAND tỉnh Bình Phước xử phúc thẩm đã tuyên hủy toàn bộ bản án để điều tra lại. Tháng 12-2019, TAND TP Đồng Xoài xử sơ thẩm lần hai vẫn phạt ông Phước mức án như trên. Đến ngày 26-5, TAND tỉnh Bình Phước xử phúc thẩm lần hai và nghị án kéo dài. Sáng 29-5, tòa này đã tuyên bác kháng cáo kêu oan của ông Phước, y án sơ thẩm. Đến chiều cùng ngày thì xảy ra sự việc đau lòng…