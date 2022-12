Phát hiện 1 người dân giấu 262 bệ pháo hoa nổ Trung Quốc trong nhà

(PLO)- Một người ở Bà Rịa - Vũng Tàu giấu 262 bệ pháo hoa nổ do Trung Quốc sản xuất trong nhà thì bị công an phát hiện.

Tối 22-12, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Công an huyện Long Điền kiểm tra căn nhà số 35 Võ Thị Sáu (thuộc ấp Hải Sơn, xã Phước Hưng, huyện Long Điền) do ông Vũ Duy Tân (41 tuổi) là chủ nhà.

Qua kiểm tra, công an phát hiện trong nhà đang tàng trữ nhiều bao tải, bên trong có 262 bệ pháo hoa nổ (420 kg) do Trung Quốc sản xuất.

Kết quả làm việc, công an xác định số pháo hoa trên là do Dương Tấn Nghĩa (27 tuổi, ngụ ấp Lò Vôi, xã Phước Hưng, huyện Long Điền) mua của một người chưa rõ lai lịch rồi bán lại cho Tân với giá 850.000 đồng/bệ.

Phòng PC02 đã bàn giao hồ sơ vụ việc, tang vật cùng Nghĩa và Tân cho Công an huyện Long Điền điều tra theo thẩm quyền.

