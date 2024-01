Phát hiện 1000 lít dung dịch không rõ nguồn gốc dùng để hút thuốc lá điện tử

(PLO)- Công an phát hiện, thu giữ 45 can nhựa chứa gần 1000 lít dung dịch và 363 bộ dụng cụ sử dụng thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc.

Ngày 22-1, thông tin từ công an tỉnh Hải Dương, công an huyện Nam Sách vừa phát hiện 45 can nhựa chứa dung dịch (tương đương gần 1000 lít) và 363 bộ dụng cụ sử dụng thuốc lá điện tử không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ…

1000 lít dung dịch không rõ nguồn gốc dùng để chiết vào thuốc lá điện tử bị phát hiện. Ảnh: CAHD

Số hàng hoá này được phát hiện tại nhà thuê trọ của Phạm Văn Tâm (31 tuổi, quê xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc) ở xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách.

Tại cơ quan công an, Tâm khai nhận, tất cả số hàng trên được Tâm mua trôi nổi ngoài thị trường. Ai có nhu cầu mua, Tâm sẽ bán lại, dung dịch đựng trong các can dùng để chiết cho vào thuốc lá điện tử.

Số thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc bị phát hiện. Ảnh: CAHD

Kết quả giám định chất dung dịch dạng lỏng trong các can nhựa và dụng cụ sử dụng thuốc lá điện tử không tìm thấy thành phần chất ma tuý. Kết quả định giá xác định 363 chiếc thuốc lá điện tử có giá trị hơn 36 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được công an huyện Nam Sách tiếp tục được xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

NGỌC SƠN