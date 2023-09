Ngày 21-9, Công an tỉnh Bắc Giang, Công an huyện Yên Dũng tiếp nhận tin báo của Công an xã Tư Mại (huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang). Theo đó, khoảng 8 giờ 45, người dân phát hiện bên trong Nhà quản trang của Nghĩa trang nhân dân thôn Phùng Hưng, xã Tư Mại có hai tử thi là nam giới chết chưa rõ nguyên nhân.

Khu vực nơi phát hiện hai thi thể nam giới. Ảnh CA

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an huyện Yên Dũng đã phân công lực lượng, tổ chức kiểm tra xác minh vụ việc. Kết quả xác định hai tử thi là anh NVĐ (46 tuổi) và anh NVN (40 tuổi) cùng trú ở xã Tân Liễu, huyện Yên Dũng.

Công an huyện Yên Dũng đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu mẫu có liên quan để phục vụ công tác giám định theo quy định.

Qua xác định ban đầu, trên cơ thể của hai tử thi đều không có ngoại lực tác động. Hiện Công an huyện Yên Dũng đang tiếp tục điều tra, giải quyết vụ việc theo quy định.

PHI HÙNG