Phát hiện thi thể người đàn ông bị cháy đen ở Bình Dương

(PLO)- Tại một bãi đất trống nằm bên đường Mỹ Phước- Tân Vạn, TP Thuận An (tỉnh Bình Dương) người dân phát hiện thi thể một người đàn ông bị cháy đen, bên cạnh vẫn còn điện thoại và xe máy.

Đến chiều 13-9, Công an TP Thuận An phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang điều tra làm rõ vụ việc phát hiện một thi thể chết cháy giữa một bãi đất trống.

Vụ việc được phát hiện tại một bãi đất trống nằm bên đường Mỹ Phước- Tân Vạn (phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Ghi nhận tại hiện trường, rất đông lực lượng công an có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Một số người dân cho biết, nạn nhân là một người đàn ông đã bị cháy đen. Nạn nhân chết trong tư thế nằm ngửa, nhìn rất khó nhận dạng. Gần nơi phát hiện nạn nhân phát hiện hộp quẹt, điện thoại di động và một chiếc xe máy biển số tại TP HCM.

Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

LÊ ÁNH