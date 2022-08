Phạt tù chung thân người phụ nữ mua gạo rồi lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng

24/08/2022 10:30

(PLO)- Liên quan đến vụ 40 người tháo chạy từ casino ở Campuchia, trả lời phỏng vấn báo chí, Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết đến nay công an đã xác định được 4 đường dây mua bán người.