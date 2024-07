Phó Giám đốc Công an Đồng Nai nói về vụ đầu độc người thân bằng Xyanua 30/07/2024 17:05

(PLO)- "Xác định tính chất nghiêm trọng, giết nhiều người với động cơ đê hèn, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt bị can Bích về hành vi giết người. Công an vẫn đang tiếp tục xác minh, điều tra xử lý nghiêm” - Đại tá Nguyễn Mạnh Toàn thông tin...

Ngày 30-7, trong buổi họp báo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024 của tỉnh Đồng Nai, Đại tá Nguyễn Mạnh Toàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thông tin về vụ người phụ nữ đầu độc chết chồng và hai cháu ruột.

Đến nay, bị can Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi) thừa nhận hành vi đầu độc bằng Xyanua khiến chồng và hai cháu ruột (7 tuổi và 12 tuổi) tử vong. Riêng nạn nhân thứ tư cũng là cháu ruột được cấp cứu kịp thời, hiện sức khoẻ đã ổn định, xuất viện.

"Xác định tính chất nghiêm trọng, giết nhiều người với động cơ đê hèn, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt bị can Bích về hành vi giết người. Công an vẫn đang tiếp tục xác minh, điều tra xử lý nghiêm” - Đại tá Nguyễn Mạnh Toàn thông tin thêm.

Đại tá Nguyễn Mạnh Toàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thông tin về vụ án trong buổi họp báo. Ảnh: HB.

Như PLO thông tin, Nguyễn Thị Hồng Bích sinh sống cùng với vợ chồng anh ruột tại căn nhà thuộc tổ 4 (ấp Sơn Hà, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch). Hàng ngày, Bích cùng vợ chồng anh trai bán quán ăn.

Quá trình làm việc với cơ quan công an, Bích khai nhận do xuất phát từ mâu thuẫn với chồng và những người thân trong gia đình nên đã có ý định trả thù bằng cách đầu độc bằng Xyanua.

Vào giữa tháng 10-2023, Bích cho rằng chồng mình là anh Thoại (38 tuổi) thường xuyên cờ bạc nên đã bực tức nảy sinh ý định dùng thuốc độc để sát hại chồng. Sau khi đầu độc bằng Xyanua, ít ngày sau thì chồng của Bích tử vong.

Bị can Nguyễn Thị Hồng Bích tại cơ quan công an. Ảnh: VH.

Đầu tháng 1-2024, Bích tiếp tục dùng Xyanua đầu độc cháu ruột là cháu D (7 tuổi, con của em gái Bích). Lý do giết đứa trẻ bảy tuổi, Bích cho rằng vì mâu thuẫn tiền bạc và chuyện em gái thường hay để ý và cho rằng Bích có quan hệ tình cảm bên ngoài sau khi chồng chết nên đã hạ độc cháu để trả thù.

Đến cuối tháng 5-2024, Bích tiếp tục dùng chất độc Xyanua để đầu độc cháu Nam (12 tuổi, là con của anh trai Bích) khiến cháu trai tử vong cũng chỉ vì những mâu thuẫn trong cuộc sống.

Tháng 6-2024, Bích tiếp tục đầu độc cháu ruột NHBT (16 tuổi, con anh trai) để trả thù. Ngày 22-6, Bích trộn thuốc độc Xyanua vào thuốc Tây cho cháu N uống. Sau khi uống viên thuốc mà Bích đưa, cháu T lâm vào hôn mê, mất tri giác và được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh. Bệnh viện phát hiện cháu T bị ngộ độc do Xyanua nên gia đình đã trình báo công an.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng còn xác định, Bích có nợ nần tiền bạc bên ngoài. Sau cái chết của chồng và con, Bích được hưởng số tiền bảo hiểm khoảng 800 triệu đồng. Số tiền này Bích dùng trả nợ và tiêu xài cá nhân.