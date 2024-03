Phó Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ thông tin về 5 khó khăn của ngành 31/03/2024 08:07

Tại hội nghị Thành ủy Cần Thơ mở rộng ngày 29-3, bà Nguyễn Ngọc Việt Nga - Phó Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ đã có báo cáo tham luận về các khó khăn hiện tại của ngành y tế.

Đấu thầu thuốc mới đáp ứng hơn 80% các mặt hàng đấu thầu. Trong ảnh là nơi cấp phát thuốc bảo hiểm y tế của một bệnh viện ở Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Cụ thể, về công tác đấu thầu thuốc tập trung, tháng 10-2023, toàn bộ 10 gói thầu hoàn thành, việc cung ứng thuốc sẽ cung cấp trong 24 tháng. Kết quả trúng thầu mới đáp ứng hơn 80% các mặt hàng đấu thầu, còn lại gần 20%, Sở đang thực hiện quy trình đấu thầu tiếp tục.

Tuy nhiên, có một khó khăn là từ ngày 1-1-2024, Luật Đấu thầu mới đã có hiệu lực, Bộ Y tế đang dự thảo thông tư về đấu thầu thuốc theo luật mới…

Đối với hóa chất, vật tư y tế, năm 2023, có 20 đơn vị thuộc Sở Y tế Cần Thơ tổ chức đấu thầu tại đơn vị. Đến nay có 15 đơn vị đã có toàn bộ kết quả, còn năm đơn vị có kết quả một phần là Bệnh viện (BV) Phụ sản có kết quả 6/7 gói, BV Tim mạch có 10/11 gói, BV Mắt-Răng Hàm Mặt có 1/2 gói, BV Nhi đồng có 6/10 gói, BV Đa khoa TP có 2/4 gói. Dự kiến trong tháng 4 này toàn bộ các gói thầu đối với hóa chất vật tư y tế của các BV sẽ hoàn thành.

Theo bà Nga, khó khăn là trong năm 2023 có rất nhiều văn bản hướng dẫn về đấu thầu hóa chất, vật tư mà liên quan đến ngành y tế được ban hành mới. Ví dụ như Thông tư 08, Thông tư 14 của Bộ Y tế. Cùng với việc văn bản ban hành nhiều thì quy trình đấu thầu hiện tại cũng còn rất dài, nhiều bước; có khi đang thực hiện thì có văn bản mới hướng dẫn nên phải dừng lại để làm theo văn bản mới.

“Do đó, đấu thầu hóa chất vật tư kéo dài hơn dự kiến. Tuy nhiên đến thời điểm này thì các đơn vị cũng gần như hoàn thành” – Phó Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ cho hay.

Khó khăn kế tiếp là các đơn vị y tế gặp khó khăn trong trả nợ tiền cung ứng thuốc, hóa chất vật tư. Lý do từ năm 2016 đến 2020 có hiện tượng vượt quỹ, vượt tổng thanh toán theo quy định của BHYT thì không được thanh toán. Do đó các BV gặp nhiều khó khăn do thiếu tiền.

Đến cuối năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 75 cho phép thanh toán tất cả số tiền mà các đơn vị vượt tổng mức, vượt quỹ từ năm 2016-2020. Đến thời điểm này, về phía địa phương, Sở Y tế cùng với Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP đã hoàn tất các thủ tục để thanh quyết toán tiền từ năm 2016-2020. Các thủ tục này đã trình về BHXH Việt Nam và đang chờ BHXH Việt Nam phê duyệt.

BV Nhi đồng TP Cần Thơ mới đấu thầu được 6/10 gói hóa chất, vật tư y tế. Ảnh: NHẪN NAM

Về việc tiếp nhận và cung ứng máu tại BV Truyền máu và Huyết học TP, bên cạnh khó khăn của việc mua sắm hóa chất, vật tư y tế thì BV này có một khó khăn nữa là từ trước đến nay BV chi tiền cho người hiến máu. Năm 2023 là năm đầu tiên BV thực hiện theo thông tư hướng dẫn của Bộ Y tế không chi tiền cho người hiến máu nhưng phải mua quà tặng. BV bắt đầu thực hiện việc mua quà tặng từ cuối tháng 11-2023.

Tuy nhiên, mới được bước đầu tiên là quyết định phê duyệt quyết định mua sắm của ủy ban thì đến tháng 1-2024 Luật Đấu thầu mới có hiệu lực. Thời điểm đó chưa có Nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu mới nên các quy trình phải dừng lại. Đến cuối tháng 2, Nghị định 24 hướng dẫn mới ra đời, bây giờ quy trình mua sắm quà tặng cho người hiến máu đang được thực hiện tiếp tục.

Về giải pháp, ngành y tế đã vận động các đơn vị Trung tâm truyền máu huyết học trên toàn quốc tiếp tục hỗ trợ máu cho ĐBSCL; vận động cán bộ viên chức ngành y tế, các đơn vị bạn như ngành giáo dục, LĐTB&XH vận động người lao động hiến máu và tạm thời chưa nhận quà tặng cho đến BV Truyền máu & Huyết học mua quà tặng xong sẽ chuyển sau.

Cũng theo bà Nga, bên cạnh các khó khăn trên thì có khó khăn nội tại là năng lực đấu thầu của nhân viên y tế rất hạn chế vì đa số nhân viên y tế là bác sĩ, dược sĩ. Năm qua Sở đã tập huấn rất nhiều, mời các thầy ở các trường, viện, Bộ Tài chính về tập huấn công tác đấu thầu cho ngành.

Ngày 30-3, Sở mời Cục Quản lý đấu thầu của Bộ KHĐT về tập huấn đấu thầu cho tất cả các đơn vị của Sở Y tế trong một ngày. Sở đã mời Văn phòng ủy ban, Sở KHĐT, Sở Tài chính cùng tham dự tập huấn để công tác đấu thầu trong năm tới được thuận tiện hơn.