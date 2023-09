Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị điều phối vùng Tây Nguyên

Sáng ngày 20-9, tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã chủ trì Hội nghị điều phối vùng Tây Nguyên lần thứ nhất.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị. Ảnh: VÕ TÙNG

Cùng dự còn có lãnh đạo các bộ, ngành: Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Dân tộc ... và lãnh đạo của 5 tỉnh Tây Nguyên.

Thay mặt Chính phủ, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - Cao Huy đã công bố Quyết định thành lập Hội đồng Điều phối vùng Tây Nguyên.

Hội đồng điều phối vùng Tây Nguyên được thành lập theo Quyết định số 827/QĐ-TTg ngày 11-7-2023 của Thủ tướng Chính phủ do Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm chủ tịch.

Hội đồng điều phối vùng Tây Nguyên nhằm đổi mới cơ chế điều phối vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của vùng phát triển nhanh, bền vững, bảo vệ môi trường và bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Hội đồng điều phối vùng là tổ chức phối hợp liên ngành do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, thực hiện chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, điều phối, giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành về liên kết vùng, phát triển bền vững vùng Tây Nguyên.

Ông Trần Duy Đông,Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ảnh: VÕ TÙNG

Hội đồng điều phối vùng Tây Nguyên có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về phương hướng, giải pháp, cơ chế, chính sách thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 6-10-2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; giúp Thủ tướng chỉ đạo, điều hòa, phối hợp, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình, dự án, các hoạt động liên kết vùng bảo đảm thực hiện đồng bộ, nhất quán và hiệu quả, phù hợp với quy định pháp luật và các quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đồng thời điều phối các hoạt động lập, điều chỉnh và tổ chức thực hiện Quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh trong Vùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Toàn cảnh Hội nghị hội đồng điều phối vùng Tây Nguyên. Ảnh: VÕ TÙNG

Nghiên cứu, đề xuất về thể chế, cơ chế, chính sách phát triển bền vững vùng Tây Nguyên, thúc đẩy liên kết vùng, tiểu vùng bảo đảm các quy định, cơ chế, chính sách liên kết vùng, tiểu vùng được thực hiện đồng bộ, nhất quán, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương.

Ngoài ra, hội đồng điều phối vùng Tây Nguyên còn tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, huy động nguồn lực, thu hút đầu điều phối việc sử dụng nguồn vốn đầu tư công để định hướng, dẫn dắt các nguồn lực đầu tư ngoài nhà nước (FDI, vốn doanh nghiệp, tư nhân), thúc đẩy đầu tư theo phương thức hợp tác công tư (PPP) trong phát triển hạ tầng chiến lược, cấp bách, quan trọng của vùng. Điều phối các hoạt động liên kết phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội, trong đó ưu tiên hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông. Nghiên cứu hình thành Quỹ phát triển hạ tầng vùng.

Cũng trong chương trình làm việc, đại diện Bộ Công an sẽ trình bày tham luận về nhiệm vụ và giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự xã hội vùng Tây Nguyên gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 6-10-2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên giai đoạn 2020 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.





VÕ TÙNG