Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Cần Thơ khám bệnh, tặng quà cho người khó khăn 21/09/2024 15:02

(PLO)- Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Cần Thơ phối hợp với các đơn vị tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho các hộ gia đình chính sách và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Phong Điền

Ngày 21-9, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Cần Thơ phối hợp với Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ tổ chức khám bệnh và tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ gia đình và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Phong Điền, TP Cần Thơ.

Tại UBND xã Giai Xuân (huyện Phong Điền), đoàn đã tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng 20 thẻ bảo hiểm y tế, 150 phần quà (gồm các nhu yếu phẩm hằng ngày) tặng các hộ gia đình chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, đoàn còn tặng 1.000 cuốn tập cho học sinh trên địa bàn xã.

Người dân đi lại khó khăn được cán bộ công an nhiệt tình hỗ trợ

Thượng tá Nguyễn Hoàng Phúc, Trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Cần Thơ trao thẻ bảo hiểm y tế cho người dân

Nhân dịp năm học mới, Đoàn cũng tặng 1.000 quyển tập cho các học sinh

Đây là hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025); Đại hội thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI năm 2025 và Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đồng thời, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025) trong lực lượng Công an TP Cần Thơ.

Hoạt động nhằm giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, tri ân các gia đình, đối tượng chính sách đã có công với cách mạng; phát huy vai trò của cán bộ chiến sĩ, hội viên trong đơn vị và các cơ quan, đơn vị bạn. Đồng thời, góp phần cùng địa phương chăm lo sức khỏe, vật chất tinh thần của người dân, tiếp tục phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, tích cực tham gia phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.