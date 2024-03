Phòng tiêm chủng vaccine của CDC Hà Nội mở cửa lại sau 2 năm ngừng hoạt động

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội vừa thông báo sẽ mở cửa lại phòng tiêm chủng vaccine để phục vụ người dân có nhu cầu tiêm chủng, bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút ngày mai 12-3, tại địa chỉ 70 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội.

Theo đó, vào tất cả các ngày trong tuần, hai dây chuyền tiêm tại phòng tiêm sẽ đáp ứng cho 200 lượt người dân được tiêm phòng dịch vụ các loại vaccine, gồm: lao; uốn ván hấp phụ; “6 trong 1” (bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, viêm gan B, Hib); tiêu chảy do rota virus; sởi, quai bị, rubella; thủy đậu; viêm não Nhật Bản B; cúm; các bệnh do phế cầu khuẩn; viêm gan A+B và các bệnh do HPV.

Bảng giá các loại vaccine dịch vụ. Ảnh: CDC Hà Nội

Bên cạnh đó, người dân đến tiêm chủng vaccine được tư vấn dinh dưỡng miễn phí, ưu tiên trẻ em dưới 5 tuổi, vào các ngày thứ 3, 5, 7 và chủ nhật hàng tuần, bắt đầu từ ngày 12-3 đến khi kết thúc chương trình (thời gian kết thúc chương trình sẽ được thông báo sau). Số lượng người được tư vấn mỗi ngày là 20 người.

CDC Hà Nội cũng thông tin, mọi công tác chuẩn bị về nhân lực, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác tiêm chủng vaccine cho người dân đã sẵn sàng. Đặc biệt, các loại vaccine tiêm phòng mà người dân đang cần phòng bệnh đều được đáp ứng đủ và bảo quản theo quy định.

Là đơn vị tiêm chủng lớn của Thủ đô, các phòng tiêm chủng vaccine của CDC Hà Nội từng tiếp đón mỗi ngày từ 400-500 người đến tiêm chủng vaccine dịch vụ, cao điểm có những ngày lên tới 1.000-1.200 người. Tuy nhiên, suốt 2 năm qua, những vướng mắc trong câu chuyện đấu thầu đã khiến đơn vị này không đấu thầu được vaccine dịch vụ để cung cấp cho người dân, phải tạm ngừng hoạt động.

Bộ Y tế nêu giải pháp đảm bảo vaccine trong năm 2024 (PLO)- Bộ Y tế đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan tham mưu sửa đổi quy định về vaccine và hoạt động tiêm chủng.

Thanh Thanh