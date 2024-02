Phú Quốc đón hơn 191.000 du khách dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn

Ngày 14-2, thông tin từ Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang cho biết thống kê sơ bộ từ ngày 8-2 đến ngày 14-2 (nhằm từ 29 tháng Chạp đến mùng năm Tết Nguyên đán Giáp Thìn), ước tính tổng doanh thu từ du lịch trên địa bàn tỉnh đạt hơn 1.120 tỉ đồng.

TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) đón hơn 191.250 du khách dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Ảnh: HOÀNG HỮU

Cụ thể, Kiên Giang đón hơn 335.000 lượt khách du lịch, trong đó có gần 53.600 du khách nước ngoài; riêng Phú Quốc đã đón hơn 191.000 lượt, tăng so với cùng kỳ năm trước.

Một lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh nhận xét dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các địa phương và những đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch chuẩn bị khá tốt để đón du khách.

Nhiều sản phẩm dịch vụ mới được đưa vào khai thác, như: show diễn “Kiss the star’’, “Cầu Hôn”, “Chợ đêm Vui Fest Bazaar”, “Công viên ánh sáng và Rừng băng tuyết”... Cạnh đó, có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí khác... phục vụ du khách.

Ngoài ra, công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy... được quan tâm để đảm bảo an toàn cho du khách.

Mặt khác, thực hiện tốt việc niêm yết giá, chuẩn bị tốt về dịch vụ, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, nhân sự... nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu vui chơi, giải trí, ăn uống, nghỉ dưỡng của du khách.

Phú Quốc đón đoàn du khách nước ngoài thứ 2 trong tháng (PLO)- Một tuần trước, Phú Quốc đón tàu du lịch Costa Serena (Ý) và hôm nay, TP đảo này tiếp tục đón tàu du lịch Aida Bella mang theo hàng ngàn khách Châu ÂU.

CHÂU ANH