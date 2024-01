Quận 1 thu ngân sách Nhà nước đạt 104,6% dự toán năm 2023

Sáng ngày 31-1, Quận Ủy-UBND-UBMTTQ Việt Nam quận 1 tổ chức họp mặt chức sắc tôn giáo, trí thức, người Việt Nam ở nước ngoài năm 2024.

Theo báo cáo của UBND quận 1, năm 2023 quận đã có nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, thu hút đầu tư và phát triển du lịch, đóng góp vào sự phát triển kinh tế dịch vụ của quận và TP.

Cụ thể là hoạt động cà phê sáng cùng doanh nghiệp; hội nghị đối thoại doanh nghiệp- chính quyền quận 1; tổ chức giải chạy đêm "District 1 Midnight Run 2023" thu hút 3.400 vận động viên trong và ngoài nước tham gia... Bên cạnh đó, nhiều sản phẩm du lịch đặc trưng cũng được xây dựng, triển khai.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 1 Hoàng Thị Tố Nga thông tin trong năm 2023 công tác an sinh xã hội thường xuyên được quan tâm thực hiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo an ninh trật tự.

Trong năm 2023, quận đã ra mắt sản phẩm du lịch “Quận 1 - Sắc màu về đêm”; thực hiện cải tạo, nâng cấp và xây dựng, lắp đặt mới các nhà vệ sinh tại các khu vực trung tâm và vận động 300 cơ sở kinh doanh cho phép sử dụng nhà vệ sinh miễn phí để phục vụ người dân, khách du lịch, góp phần xây dựng môi trường du lịch văn minh - thân thiện.

"Tình hình kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Cụ thể ước tính tổng giá trị sản xuất của các doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã và hộ kinh doanh cá thể năm 2023 đạt 361.235 tỉ đồng, tăng 9,33% so với năm 2022.

Tăng trưởng khu vực thương mại - dịch vụ đạt 10,17%, thu ngân sách Nhà nước đạt 16.728 tỉ đồng, đạt 104,6% dự toán năm 2023.

Công tác quản lý Nhà nước ở các lĩnh vực trật tự đô thị, xây dựng, môi trường tiếp tục được tăng cường hiệu quả. Tình trạng vi phạm trên lĩnh vực xây dựng được kiểm soát, không phát sinh vụ việc nghiêm trọng. Duy trì các tuyến đường cơ bản thông thoáng, trật tự, đảm bảo mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường"- bà Hoàng Thị Tố Nga thông tin.

Dịp này, Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM đã gửi lời cảm ơn đến các ban ngành đoàn thể quận.

"Chúng tôi gửi lời cảm ơn các vị lãnh đạo, ban ngành đoàn thể đã đoàn kết vì sự phát triển chung của quận. Trong đó có thể kể đến công tác an sinh xã hội thường xuyên được quận quan tâm thực hiện.

Quận đã huy động nhiều nguồn lực chăm lo các gia đình chính sách, lực lượng vũ trang, đảng viên có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo nhân dịp lễ, tết. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo an ninh an toàn đời sống cư dân quận"- Thượng tọa Thích Minh Quang chia sẻ.

NGUYỄN CHÂU