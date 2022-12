Quan chức Ukraine bị bắt với cáo buộc tiết lộ thông tin vị trí quân Kiev

(PLO)- Thị trưởng Poltava - ông Oleksandr Mamai đã bị Cơ quan An ninh Quốc gia Ukraine (SBU) bắt giữ với cáo buộc tiết lộ thông tin quân sự mật.

Tờ The New Voice of Ukraine dẫn nguồn tin chính phủ Ukraine rằng ngày 29-12 Cơ quan An ninh Quốc gia Ukraine (SBU) đã bắt giữ ông Oleksandr Mamai - Thị trưởng TP Poltava tỉnh cùng tên - vì cáo buộc ông này tiết lộ dữ liệu quân sự của Kiev.

"Dựa trên các tài liệu của SBU, Thị trưởng TP Poltava đã được thông báo ông bị nghi ngờ phổ biến trái phép thông tin về việc triển khai các đơn vị của Lực lượng Vũ trang Ukraine, vi phạm thiết quân luật" - SBU cho biết trên kênh Telegram, theo hãng tin Interfax.

Theo thông tin ban đầu, ông Mamai bị cáo buộc tiết lộ việc thành lập một đơn vị quân đội mới ở Poltava cũng như vị trí trụ sở chính của đơn vị này.

Thiết quân luật của Ukraine quy định rằng việc chia sẻ các thông tin mật liên quan đến quân đội có thể bị coi là hành vi phạm tội hình sự. Theo đó, án phạt mà chính trị gia này hiện đang đối mặt lên đến 12 năm tù.

Điện Kremlin: Kế hoạch hòa bình về Ukraine phải tính đến 4 khu vực đã sáp nhập vào Nga (PLO)- Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov bác kế hoạch “kế hoạch hòa bình 10 điểm” của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nói rằng các đề xuất chấm dứt xung đột phải tính đến 4 khu vực Ukraine đã sáp nhập vào Nga.

DƯƠNG KHANG