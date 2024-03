Quản lý thị trường Bình Định tạm giữ 30 tấn đường không rõ nguồn gốc 30/03/2024 18:28

Ngày 30-3, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định thông tin về việc Đội Quản lý thị trường số 2 phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế và môi trường (PC03) Công an tỉnh Bình Định phát hiện và tạm giữ 30 tấn đường không rõ nguồn gốc.

Lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện 600 bao đường không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn, chứng từ. Ảnh:QLTT Bình Định

Theo thông tin ban đầu, ngày 29-3, Quản lý thị trường cùng với PC03 Công an tỉnh Bình Định và Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy Công an huyện Phù Cát tiến hành khám phương tiện vận tải đối với xe ô tô đầu kéo dừng trước số nhà 38 đường Thanh Niên, thị trấn Ngô Mây (huyện Phù Cát, Bình Định). Lực lượng chức năng phát hiện trong xe có 600 bao thực phẩm là đường (trong lượng 50kg/bao) do nước ngoài sản xuất.

600 bao đường (trong lượng 50 kg/bao) có nhãn gốc tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam. Ảnh:QLTT Bình Định

Toàn bộ số hàng hóa này có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam, người điều khiển phương tiện chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ liên quan đến hàng hóa. Trị giá hàng hóa có dấu hiệu vi phạm ước tính hơn 450 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, người điều khiển phương tiện chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ liên quan đến hàng hóa.

Hiện Đội Quản lý thị trường số (Cục Quản lý thị trường Bình Định) đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa có dấu vi phạm trên để xử lý theo quy định của pháp luật.