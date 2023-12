Quảng Ninh: Mua nhà qua đấu giá nhưng bị chủ cũ chiếm giữ

(PLO)- Lãnh đạo TP Móng Cái cho biết nếu sai phạm của người chiếm giữ nhà đất đến mức xử lý hình sự thì sẽ yêu cầu cơ quan công an khởi tố, không bao che.

Hơn một năm nay, ông Phạm Xuân Thành (phường Trần Phú, TP Móng Cái, Quảng Ninh) vẫn chưa được nhận tài sản mà ông đã mua trúng đấu giá thành công từ ngày 13-1-2022.

Tài sản ông mua trúng đấu giá có giá trị hơn 2,2 tỉ đồng là mảnh đất 280 m2 và các tài sản gắn liền với đất có địa chỉ ở khu 3, phường Hải Hoà, TP Móng Cái.

Trước đó, tài sản này thuộc quyền sở hữu của bà Bùi Thị Loan. Năm 2020, TAND tỉnh Quảng Ninh đã ra phán quyết phúc thẩm, buộc bà Loan thanh toán khoản vay cho ngân hàng hơn 2,2 tỉ đồng (gồm nợ gốc gần 950 triệu, nợ lãi trong hạn hơn 1,2 tỉ đồng). Tài sản mà bà Loan thế chấp khi vay ngân hàng là 280 m2 đất được đem ra bán đấu giá để lấy tiền trả nợ ngân hàng.

Sau khi ông Thành mua trúng đấu giá tháng 1-2022 thì đến ngày 7-9-2022, Chi cục Thi hành án dân sự TP Móng Cái đã ban hành Quyết định về việc cưỡng chế nhà đất của bà Loan, bàn giao cho ông Thành.

Sau khi nhận tài sản, ông Thành tính tháo dỡ, sửa sang lại nhà và một số công trình xây dựng để phục vụ làm ăn kinh doanh thì bà Loan đã tự ý cắt khoá, di chuyển đồ đạc vào trong nhà sinh hoạt như bình thường.

Ngôi nhà của ông Thành mua trúng đấu giá hiện bị bà Loan chiếm giữ. Ảnh: NGỌC SƠN

“Tôi đã nhiều lần gặp bà Loan, đề nghị ra khỏi nhà tôi nhưng bà Loan vẫn cố tình không chuyển đi” - ông Thành nói.

Đến ngày 13-1-2023, ông Thành đã trình báo Công an phường Hải Hoà sự việc bị bà Loan chiếm nhà. Theo biên bản sự việc, tại hiện trường, bà Loan cùng một số người khác đứng ở trong khuôn viên nhà và tự ý chuyển đồ đạc, tài sản vào trong nhà. Lực lượng công an phường đã yêu cầu những người này dừng sự việc trên về trụ sở công an phường làm việc nhưng không ai chấp hành.

Cũng để lấy lại tài sản của mình, ông Thành đã nhiều lần gửi đơn tố cáo bà Loan nhưng vẫn chưa được giải quyết. Gần đây nhất, tháng 7-2023, ông Thành đã gửi đơn đến Thanh tra Công an tỉnh Quảng Ninh và được đơn vị này chuyển đơn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Móng Cái để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Nếu sai phạm đến mức xử lý hình sự thì sẽ yêu cầu khởi tố Trao đổi với PLO, lãnh đạo UBND TP Móng Cái cho biết đã nắm rõ sự việc bà Loan chiếm giữ nhà mà ông Thành đã mua trùng đấu giá. “Chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng đến làm việc với bà Loan. Quan điểm là cái gì theo quy định của pháp luật thì phải giải quyết đúng theo quy định của pháp luật, không bao che, không dung túng để tạo sự công bằng. Chúng tôi sẽ giao các cơ quan chức năng có liên quan rà soát kỹ hồ sơ vụ việc. Nếu là sai phạm đến mức xử lý hình sự thì sẽ yêu cầu cơ quan công an khởi tố, không bao che” - lãnh đạo TP Móng Cái cho biết. Theo đại diện lãnh đạo Công an TP Móng Cái, đơn vị đã nắm được thông tin vụ việc cũng như tiếp nhận đơn của ông Thành. Hiện vụ việc đang được xử lý, điều tra theo đúng quy trình pháp luật.

Trúng đấu giá tài sản hơn 15 năm nhưng vẫn chưa nhận được tài sản ở Quảng Ninh (PLO)- Trúng đấu giá tài sản hơn 15 năm vẫn chưa được nhận tài sản. Đây là một trong hai vụ việc còn tồn đọng chưa thi hành án lâu nhất tại tỉnh Quảng Ninh.

NGỌC SƠN