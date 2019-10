Cảnh sát Indonesia vừa đập tan các âm mưu khủng bố ở đảo Java

Cảnh sát Quốc gia Indonesia tuyên bố, đã đập tan các âm mưu khủng bố, gồm cả các vụ đánh bom tự sát, ở các thành phố trên đảo Java. Các bằng chứng cho thấy các vụ tấn công này đã được nhóm phiến quân JAD có liên kết với IS lên kế hoạch thực hiện.

Diễn biến này xảy ra khi nước này vẫn đang nỗ lực chống lại hoạt động khủng bố, mở đầu là vụ tấn công bằng dao nhắm vào Bộ trưởng điều phối Các vấn đề Chính trị, Pháp lý và An ninh Wiranto hôm 10-10.



Lực lượng đặc biệt chống khủng bố Densus 88 của Cảnh sát Quốc gia Indonesia. Ảnh: KOMPAS

Ở Yogyakarta và Surakarta, miền trung Java, JAD thậm chí đã chuẩn bị "các chú rể" - một thuật ngữ được nhóm này dùng để chỉ những kẻ đánh bom tự sát - cho các cuộc tấn công được chuẩn bị kỹ lưỡng. Tuy nhiên, lực lượng đặc biệt chống khủng bố Densus 88 đã ngăn chặn được các âm mưu khủng bố này, người phát ngôn Cảnh sát Quốc gia Indonesia, Chuẩn tướng Dedi Prasetyo nói.

"Chúng tôi đã bắt giữ một kẻ bị cáo buộc lên kế hoạch đánh bom tự sát ở Yogyakarta", Chuẩn tướng Dedi nói trên trang tin Kompas (Indonesia), "Ở Surakarta, JDA cũng đã chuẩn bị một vụ đánh bom tự sát với mục tiêu tương tự."

Vị tướng này cho biết thêm, các âm mưu đánh bom tự sát không liên quan đến các hoạt động tranh cử nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Joko "Jokowi" cùng Phó Tổng thống là ông Ma'ruf Amin, được lên kế hoạch sẽ diễn ra vào ngày 20-10.

Lực lượng Densus 88 cũng đã phát hiện và ngăn chặn các âm mưu khủng bố mà JAD đã lên kế hoạch tiến hành ở Cirebon và Bandung, tây Java. Họ đã bắt giữ 11 nghi phạm khủng bố được cho là thuộc nhóm Hồi giáo cực đoan này.

Ở các thành phố trên, những kẻ khủng bố JAD đã lên kế hoạch tấn công vào trụ sở cảnh sát địa phương và các cơ sở tôn giáo. Đặc biệt, ở Cirebon, lực lượng khủng bố đã chuẩn bị xong bom để tấn công, Chuẩn tướng Dedi nói trên tờ Antara (Indonesia).

"Trong khi đó, ở Bandung, JAD đã lên kế hoạch bắt đầu vụ tấn công bằng nhiều loại vũ khí như súng hơi, dao và các vũ khí sắc nhọn khác, nhắm vào người dân và các địa điểm đã lên kế hoạch", ông nói.

Chiều ngày 15-10, Chuẩn tướng Dedi cho biết, lực lượng Densus 88 đã bắt tổng cộng ít nhất 26 nghi phạm khủng bố sau một loạt các chiến dịch truy bắt được thực hiện sau khi Bộ trưởng điều phối Wiranto bị tấn công hôm 10-10. Nghi phạm trong vụ tấn công đó đã được xác nhận thuộc nhóm khủng bố JAD.