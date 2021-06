Cựu Tổng thống Donald Trump tỏ ra đố kỵ với hợp đồng xuất bản hồi ký có giá trị 7 con số của con rể Jared Kushner về vai trò cố vấn cao cấp tại Nhà Trắng, đài CNN đưa tin hôm 23-6.

Ông Kushner ký thoả thuận xuất bản cuốn sách chưa được đặt tựa vào năm 2022 với Broadside Books, thuộc nhà xuất bản HarperCollins.

Trong hồi ký, ông Kushner sẽ kể lại mọi chuyện trong thời gian làm cố vấn tại Nhà Trắng, từ chính sách tư pháp hình sự đến chính sách đối ngoại – lĩnh vực mà ông nắm vai trò nổi trội trong việc làm trung gian thoả thuận hoà bình ở Trung Đông.



Ông Trump và con rể Kushner. Ảnh: AXIOS



CNN cho biết ông Kushner và vợ Ivanka Trump – ái nữ của ông Trump và cũng là cố vấn cao cấp của Nhà Trắng khi đó – càng ngày càng giữ khoảng cách với cựu Tổng thống Mỹ, và ngừng tham gia ê kíp cố vấn hàng đầu thân cận với cha mình.

Ông Trump, người được cho là nghi ngờ ông Kushner, lo ngại con rể của mình sẽ giành công lao quá mức trước những thành tựu của chính phủ do ông lãnh đạo.

Trích đoạn từ hai cuốn sách sắp xuất bản Nightmare Scenario (tạm dịch Kịch bản ác mộng, do hai phóng viên Yasmeen Abutaleb và Damian Paletta của tờ The Washington Post chắp bút), và Frankly, We Did Win This Election (tạm dịch Thành thật mà nói, chúng tôi đã thắng cử, do phóng viên Michael C. Bender của tờ The Wall Street Journal chắp bút) về năm cuối cùng của chính quyền Tổng thống Trump cũng tiết lộ chi tiết căng thẳng giữa ông Trump và ông Kushner sôi sục như thế nào trong thời gian cuối cai quản Nhà Trắng của tỉ phú New York.

Theo CNN, ông Trump đổ lỗi cho ông Kushner về tất cả mọi thứ, từ những nỗ lực tư pháp hình sự của Nhà Trắng không giúp gì được cho ông với cử tri da màu đến sự lãnh đạo mối quan hệ đối tác với khu vực tư nhân để tăng cường năng lực xét nghiệm COVID19 của Mỹ trong những ngày đầu đại dịch.

Dù ông Trump đã có 22 cuộc phỏng vấn cho 17 cuốn sách sắp tới về nhiệm kỳ tổng thống của mình, như trang Axios mới đây đưa tin, cựu Tổng thống Mỹ hiện chưa đạt được thoả thuận xuất bản sách nào.

Về phần mình, cựu Tổng thống Trump gần đây cho biết đang “viết như điên” cái mà ông mô tả là “cuốn sách của tất cả mọi cuốn sách”. Ông cũng tuyên bố đã từ chối hai thoả thuận viết sách “từ hai nhà xuất bản không hứa hẹn nhất”.

Tuy nhiên, tờ Politico đưa tin không có nhà xuất bản nào trong số “năm đại gia xuất bản”, bao gồm HarperCollins, Penguin Random House, Hachette, Macmillan Publishers và Simon & Schuster, đề nghị ông Trump xuất bản hồi ký, và rằng các biên tập viên phải cảnh giác với làm việc với ông ấy vì những tuyên bố không đúng sự thật về cuộc bầu cử năm 2020 và vụ bạo động ngày 6-1.

Một nhân vật đại diện văn chương nổi tiếng nói với Politico rằng một nhà xuất bản sẵn sàng hợp tác với Trump “đang cân nhắc cơn ác mộng kiểm tra sự thật, các tác giả khác bỏ đi, và nhân viên biểu tình trong trường hợp họ đạt được thoả thuận với cựu Tổng thống”.