COVID-19: Lo ngại ổ dịch mới ở Hàn Quốc

Lý do WHO không công nhận COVID-19 là đại dịch Theo ghi nhận của hãng tin Reuters, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đến nay vẫn không công nhận COVID-19 là đại dịch bất chấp nhiều chỉ trích từ giới chuyên gia. Giải thích về hành động này, phát ngôn viên của WHO Tarik Jasarevic cho biết tổ chức này hiện không còn sử dụng thuật ngữ đại dịch. “Hiện chúng tôi không phân ra các cấp độ chính thức cho đại dịch. WHO không sử dụng hệ thống phân cấp cũ vẫn quen thuộc với một số người kể từ năm 2009. Theo các quy định y tế toàn cầu (IHR), WHO sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng khi dịch gây lo ngại toàn thế giới (nhưng không công bố đại dịch)” - ông Jasarevic chia sẻ. Trước đó, vào hôm 30-1, WHO đã chính thức gọi COVID-19 là vấn đề y tế khẩn cấp toàn cầu khi dịch bùng phát mạnh tại Vũ Hán và Hồ Bắc. Việc công bố này nhằm giúp các nước tăng cường biện pháp đề phòng nhằm ngăn chặn dịch.