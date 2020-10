Liên minh quân sự Nga - Trung manh nha hình thành

Tình báo Anh cảnh báo nguy cơ từ Nga, Trung Quốc Mới đây, Giám đốc Cơ quan An ninh nội địa Anh (MI5) Ken McCallum cảnh báo Nga, TQ cùng một số nước khác đang đặt ra các thách thức an ninh nghiêm trọng cho phương Tây, theo hãng tin Reuters. “Nếu câu hỏi đặt ra là lực lượng tình báo nước nào gây nguy hiểm lớn nhất cho phương Tây vào tháng 10-2020, câu trả lời là Nga. Nếu câu hỏi khác là nước nào sẽ định hình thế giới của chúng ta trong thập niên tới, đặt ra những cơ hội và thách thức lớn cho phương Tây, câu trả lời là TQ” - ông McCallum nhấn mạnh. Quan chức này cũng kêu gọi chính phủ Anh nhanh chóng can thiệp sớm ngay khi phát hiện các nguy cơ nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu nhạy cảm đến từ hai nước nêu trên. Tuyên bố của ông McCallum được đưa ra trong bối cảnh London đang soạn thảo dự luật Đầu tư và An ninh Quốc gia mới, dự kiến công bố trong tháng này. Dự luật sẽ kiểm soát các thỏa thuận trong các lĩnh vực gồm quốc phòng và cơ sở hạ tầng viễn thông của Anh.