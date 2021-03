Hãng tin Reuters dẫn lời các nhân chứng và truyền thông địa phương cho biết lực lượng an ninh Myanmar ngày 27-3 đã nổ súng đối phó người biểu tình phản đối chính biến, khiến ít nhất 50 người thiệt mạng.

Đây được xem là một trong những ngày “đẫm máu” tại quốc gia Đông Nam Á này, trong bối cảnh người biểu tình tiếp tục xuống đường phản đối tại các thành phố Yangon, Mandalay và những nơi khác, bất chấp lời cảnh báo từ quân đội Myanmar rằng họ có nguy cơ "bị bắn vào đầu và lưng".



Biểu tình tại Myanmar. Ảnh: REUTERS

“Hôm nay là một ngày đáng xấu hổ đối với các lực lượng vũ trang” - Tiến sĩ Sasa, phát ngôn viên của CRPH, một nhóm chống chính quyền do các nhà lập pháp bị phế truất thành lập, chia sẻ trên một diễn đàn trực tuyến.

“Các tướng lĩnh quân đội đang kỷ niệm ngày Lực lượng Vũ trang sau khi họ vừa giết hơn 300 thường dân vô tội” - ông Sasa nói, đưa ra ước tính sơ bộ về con số thương vong kể từ khi các cuộc biểu tình nổ ra cách đây vài tuần.

Theo trang truyền thông địa phương Myanmar Now, ít nhất bốn người đã thiệt mạng khi lực lượng an ninh nổ súng vào một đám đông biểu tình bên ngoài đồn cảnh sát ở ngoại ô Dala của TP. Yangon vào sáng 27-3 (giờ địa phương). Myanmar Now cho biết ít nhất 10 người đã bị thương.

Reuters dẫn lời một người dân địa phương cho biết ba người, trong đó có một nam thanh niên trẻ, đã bị bắn chết khi biểu tình ở quận Insein, TP. Yangon.

Theo Myanmar Now, 13 trường hợp tử vong khác cũng được ghi nhận tại vùng Sagaing gần TP. Mandalay, thị trấn Lashio, TP. Bago và những khu vực khác.

Myanmar Now cho biết tổng cộng ít nhất 50 người đã thiệt mạng trong ngày 27-3. Reuters không thể xác minh độc lập con số thương vong.

Phía quân đội Myanmar chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Sau khi chủ trì cuộc duyệt binh ở thủ đô Naypyitaw để kỷ niệm Ngày Lực lượng Vũ trang, Tổng Tư lệnh quân đội Myanmar Min Aung Hlaing hôm 27-3 đã nhắc lại lời hứa sẽ tổ chức bầu cử, song không đưa ra thời gian cụ thể.

"Quân đội sẽ chung tay với toàn thể quốc gia để bảo vệ nền dân chủ. Chính quyền cũng đang tìm cách bảo vệ người dân và phục hồi hòa bình trên cả nước. Những hành động bạo lực ảnh hưởng tới sự ổn định và an ninh để yêu sách là không phù hợp" - ông Hlaing nói trong một chương trình phát sóng trực tiếp.

Trước đó, quân đội Myanmar đưa ra lời cảnh báo rằng những người biểu tình có nguy cơ bị bắn vào đầu, trong bối cảnh các nhà hoạt động phản đối chính biến kêu gọi mọi người xuống đường trong ngày Lực lượng vũ trang của nước này - ngày 27-3.

Một chương trình phát sóng trên kênh tin tức MRTV thông báo cho những người biểu tình rằng: "Mọi người nên biết rằng mọi người có nguy cơ bị bắn vào đầu và lưng".

Theo nhóm hoạt động của Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị (AAPP), tính đến tối 25-3, đã có ít nhất 320 người biểu tình thiệt mạng kể từ khi quân đội Myanmar nắm chính quyền vào ngày 1-2.



Dữ liệu của AAPP cho thấy ít nhất 25% trong số những người chết đã bị bắn vào đầu, làm dấy lên nghi ngờ rằng quân đội cố tình giết người.