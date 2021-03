Bé 4 tuổi bị thương nặng sau khi đu thang cuốn lên cao

Một cậu bé bốn tuổi bị thương nặng ở đầu sau khi bám lấy thành thang cuốn đang đi lên tại một trung tâm mua sắm và bị rơi xuống đất từ độ cao 6 m, báo Daily Mail đưa tin hôm 4-3.

Sự việc xảy ra tại trung tâm thương mại Global City ở Moscow, Nga. Trong lúc bố mẹ không để ý, cậu bé đã bám vào tay vịn cao su phía bên ngoài thang cuốn và bị kéo lên cao.

Đoạn video ghi lại toàn bộ sự việc. Ảnh: EAST2WEST



Một đoạn video từ camera an ninh ghi lại sự việc cho thấy cậu bé ban đầu bám vào thành thang cuốn để chơi thì vô tình bị thang kéo lên cao. Phía bên dưới có hai phụ nữ hoảng hốt ngước nhìn.



Bé đùa nghịch bám vào thành thang cuốn và bị kéo lên cao. Ảnh cắt từ video

Không thể tiếp tục bám thang máy để leo vào bên trong, cậu bé tuột tay và rơi xuống một quán cà phê bên dưới. Cậu bé được cho là đã bị thương ở đầu và ngực sau khi rơi từ độ cao 6 m. Sau khi sự việc xảy ra, một phụ nữ được cho là mẹ cậu bé lao đến hiện trường vụ tai nạn.

Cậu bé sau đó được đưa đi cấp cứu và đang được chăm sóc đặc biệt tại một bệnh viện gần đó. Bệnh viện cho biết cậu bé bị một vết thương hở ở đầu, vỡ xương sọ và chấn thương sọ não. Ngoài ra, cậu còn bị một vết thương bên trong lồng ngực và bầm tím phổi.