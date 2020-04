Khuyến cáo dân ở nhà tránh dịch COVID-19 kiểu Ukraine

Theo hãng tin AFP, Dnipro, thành phố lớn thứ tư ở Ukraine, chỉ mới ghi nhận ít nhất 13 ca nhiễm COVID-19 và chưa có người tử vong vì bệnh này. Trên toàn Ukraine, tính đến nay đã có 2.777 ca nhiễm và 83 ca tử vong vì COVID-19, theo trang web thống kê Worldometer.

Do không muốn mạo hiểm với sự bất tuân của cử tri, Thị trưởng Dnipro đã chọn cách khác thường để người dân hiểu được mối nguy từ việc phớt lờ các biện pháp giãn cách xã hội.

Cách đây hơn một tuần, Thị trưởng Borys Filatov đã viết trên Facebook rằng chính quyền địa phương “đang chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất”. Ông cho biết thêm rằng 615 huyệt mộ mới đã được đào sẵn tại 12 nghĩa trang để chuẩn bị cho những người có thể tử vong vì COVID-19 trong thời gian tới.

Thành phố với hơn một triệu dân ở phía đông nam thủ đô Kiev này hiện không có lò hỏa táng, theo trang tin unian.info.



Các huyệt mộ được đào sẵn ở Dnipro. Ảnh: Oddity Central



Ngoài ra, thành phố cũng chuẩn bị thêm 2.000 túi nhựa để đựng thi thể những người chết do nhiễm bệnh. Ông Filatov cũng thông báo rằng các nhân viên y tế sẽ không được thực hiện khám nghiệm tử thi những người đã tử vong vì COVID-19.

Để tăng thêm “ép phê” cho các khuyến cáo từ chính quyền, hình ảnh hàng trăm huyệt mộ mới đào đã được đăng tải và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Điều này đã gây những phản ứng khác nhau trong dư luận tại Dnipro.

Có người cho rằng Thị trưởng Filatov đang khoét sâu thêm sự lo lắng của mọi người trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp tại Ukraine. Người khác thì bày tỏ sự ủng hộ, cho rằng mọi người sẽ phải thận trọng và tuân thủ nghiêm túc hơn các biện pháp giãn cách xã hội, theo trang tin Oddity Central.