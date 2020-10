Đài RT ngày 25-10 dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow từ lâu đã ủng hộ sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Afghanistan, vì những đóng góp của họ đối với sự ổn định của khu vực cũng như lợi ích quốc gia Nga.

“Tôi sẽ nói lại một lần nữa: chúng ta không cần phải phản đối sự hiện diện của Mỹ ở Afghanistan” - ông Putin nói trong cuộc trả lời phỏng vấn cho chương trình tên “Moscow, Kremlin, Putin” được phát sóng trên đài truyền hình Rossiya-1.

"Chúng tôi đã ủng hộ sự hiện diện của Mỹ ở Afghanistan ngay từ đầu. Quân đội Mỹ đã góp phần vào sự ổn định ở quốc gia này và hoàn toàn không đi ngược với những ưu tiên của Moscow” - Tổng thống Putin tuyên bố.

Ông Putin có các phát ngôn này sau khi nhận được câu hỏi của phóng viên về thông tin từ phía truyền thông Mỹ rằng Moscow đã trả tiền thưởng cho các tay súng Taliban để giết lính Mỹ.



Quân đội Mỹ làm nhiệm vụ ở Afghanistan. Ảnh: REUTERS

Ông Putin nói thật “kỳ lạ” khi nghe thông tin ấy và nói thêm rằng những hành động làm tổn hại đến quân đội Mỹ ở Afghanistan cuối cùng cũng chỉ gây hại đến lợi ích của chính quyền Nga mà thôi.

Theo ông Putin, việc chính quyền Washington quyết định rút quân có thể dẫn đến “nhiều rủi ro”, ngay cả khi hành động này tạo điều kiện cho một cuộc hòa giải xung đột nội bộ ở Afghanistan.

Trước đó, vào tháng 6, tờ New York Times đã cáo buộc một đơn vị tình báo của Nga trả tiền thưởng cho nhiều thành viên Taliban để nhóm này thực hiện các cuộc tấn công chết người nhằm vào lính Mỹ và phe đồng minh.

Tờ báo Mỹ sau đó thừa nhận mình không có bằng chứng nào chứng minh thông tin mình đưa ra là sự thật. Lầu Năm Góc cũng nhiều lần nói không tìm thấy bằng chứng về vụ việc, nhưng vẫn lên kế hoạch để "điều tra đến cùng" vấn đề này.

Dù thiếu bằng chứng nhưng một số chính trị gia Mỹ, bao gồm ứng cử viên tổng thống Mỹ thuộc đảng Dân chủ Joe Biden, vẫn tin rằng các cáo buộc trên là sự thật, RT đưa tin.



Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Nga ủng hộ sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Afghanistan. Ảnh: REUTERS

Trong cuộc trả lời phỏng vấn, Tổng thống Nga cũng ca ngợi sự hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực tình báo và an ninh, bất chấp các cuộc khủng hoảng trong quan hệ chính trị giữa cả hai. Ông tiết lộ những thông tin do Mỹ cung cấp đã nhiều lần giúp cơ quan an ninh Nga ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố.

"Chúng tôi xem các hành động của Mỹ ở Afghanistan là nỗ lực chống khủng bố" - Tổng thống Putin nói.

Ngược lại, Moscow cũng đã chia sẻ các thông tin tình báo về chống khủng bố mà Washington có thể quan tâm và đã giúp đỡ Mỹ theo những cách khác, theo RT.

Ông Putin đưa ra ví dụ về vụ việc Nga giúp Mỹ chuộc lại một công dân nước này bị bắt ở Syria vì tội gián điệp. Tổng thống Nga cho biết người này đã được đưa về Moscow và giao cho các quan chức Mỹ.

“Sự hợp tác này, đôi bên cùng có lợi, dù còn có thể phát triển tốt hơn nữa nhưng chúng tôi vẫn hài lòng với những gì đang diễn ra ở hiện tại” - ông Putin chia sẻ.