Phe Dân chủ bán vợt đập ruồi sau khi ông Pence bị ruồi đậu

Chiến dịch tranh cử của ông Biden đã tung ra sản phẩm vợt đập ruồi sau khi một con ruồi vô tình đậu trên đầu của phó Tổng thống Mike Pence tại cuộc tranh luận phó tổng thống với bà Kamala Harris hôm 7-10, đài CNN đưa tin



Vài phút sau khi cuộc tranh luận hôm 7-10 kết thúc, bên phụ trách chiến dịch tranh cử của ông Biden đã đăng lên Twitter một bức ảnh cho thấy ông Biden đang cầm một chiếc vợt đập ruồi với dòng chú thích: "Mua nó với 5 USD để giúp chiến dịch này phát triển". Bài đăng nhanh chóng nhận được 650.000 lượt yêu thích.



Ảnh chụp con ruồi đậu trên đầu ông Pence và bức ảnh ông Joe Biden cầm cây đập ruồi được đăng trên Twitter của chiến dịch tranh cử ông Biden. Ảnh: MSNews

Hai tiếng sau, trang web chiến dịch tranh cử của ông Biden đã rao bán một chiếc vợt có dòng chữ "Truth Over Flies" (tạm dịch "Sự thật qua những con ruồi) với giá 10 USD để gây quỹ. Sau vài giờ, một phán ngôn viên của chiến dịch tranh cử của ông Biden nói rằng họ đã bán hết 35.000 chiếc vợt đập ruồi.

Trước đó, trong cuộc tranh luận phó Tổng thống kéo dài hơn tiếng rưỡi, khi ông Mike Pence và bà Kamala Harris đang tranh luận về COVID-19, sự tàn bạo của cảnh sát và nạn phân biệt chủng tộc ở Mỹ, thì một con ruồi đậu bỗng đậu trên đỉnh đầu của ông Pence và ở đó khoảng hai phút. Sự việc này được truyền hình trực tiếp và thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo đài BBC, cụm từ "con ruồi" đã được đăng trên Twitter hơn 700.000 lần kể từ khi con ruồi xuất hiện trong cuộc tranh luận.



Chiếc vợt đập ruồi giá 10 USD đã bán hết trên trang web bán hàng của chiến dịch tranh cử của ông Joe Biden - Ảnh:CNN

Nhóm vận động tranh cử của ông đã tận dụng tối đa điều này và ngay lập tức đăng ký tên miền "flywillvote.com" để bán vợt đập rùi gây quỹ.

“Chúng tôi thấy Internet và những người ủng hộ chúng tôi đang chia sẻ khoảnh khắc đó trên mạng, vì vậy nhóm kỹ thuật của chúng tôi đã nhanh chóng tập trung vào con ruồi” - ông Zach McNamara, giám đốc bán hàng cho chiến dịch tranh cử của ông Biden cho biết.

"Joe Biden và bà Kamala Harris sẽ luôn chọn nói thật thay vì nói dối, chọn nghe theo khoa học thay vì điều hoang đường và chọn sự đoàn kết thay vì chia rẽ" - ông McNamara cho biết thêm.

Những người bán hàng trực tuyến khác cũng không bỏ qua trào lưu mới nổi này. Nhiều mặt hàng áo thun in dòng chữ "fly with vote" (tạm dịch: ruồi với bỏ phiếu) và "truth over flies" đi kèm với hình ảnh ông Biden, bà Harris được rao bán rầm rộ.

Thậm chí, một cửa hàng còn rao bán một chiếc khẩu trang có in hình ông Mike Pence với con ruồi trên đầu. Chủ cửa hàng nói rằng cô đã bán được 1.666 chiếc khẩu trang như vậy. Bà cho biết mình cũng đang bán áo thun và áo khoác có in hình ông Pence và con ruồi.