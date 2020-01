Tham vọng của Trung Quốc trong thập niên tới

Trung Quốc trong thập niên qua Theo tờ The Guardian, TQ đã thay thế Mỹ đóng vai trò là nguồn tăng trưởng kinh tế toàn cầu chính trong thập niên vừa qua. Năm 2014, TQ vượt Mỹ trở thành nước có nền kinh tế lớn nhất thế giới, theo chương trình so sánh quốc tế của Ngân hàng Thế giới. Mặc dù tốc độ tăng trưởng của TQ trong thập niên qua đã giảm xuống còn 6,2% nhưng TQ vẫn là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới. Nền kinh tế của TQ ngày nay thậm chí lớn gấp đôi so với năm 2010. TQ của bây giờ khác với TQ của năm năm trước (vốn thường bị dán mác hàng nhái và rẻ tiền): TQ nay đã chứng minh mình có một nền kinh tế đổi mới mạnh mẽ. Tác giả của quyển sách Khi TQ thống trị thế giới (When China Rules the World) cho rằng TP Thâm Quyến đã có thể cạnh tranh với Thung lũng Silicon (Mỹ), trong khi các tập đoàn lớn của TQ như Huawei, Tencent hay Alibaba có thể xếp ngang hàng với các tập đoàn Microsoft, Google, Facebook hay Amazon.