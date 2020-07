Hôm 23-7, một tiêm kích F-15 Eagle của Không quân Mỹ đã chặn một máy bay hành khách của Iran ở không phận Syria, khiến phi công phải hạ độ cao để tránh va chạm và nhiều người bị thương, theo hãng tin Sputnik.

Theo đài phát thanh-truyền hinh IRIB, máy bay của hãng hàng không Mahan Air, trong hành trình bay từ Tehran (Iran) tới Beirut (Lebanon), hôm 23-7 bị hai máy bay Mỹ áp sát.



Một máy bay hành khách của hãng Mahan Air (Iran). Ảnh: AFP

IRIB ban đầu đưa tin chỉ có một máy bay và là của Israel áp sát máy bay Iran. IRIB nhấn mạnh sau “hành động nguy hiểm” của những máy bay Mỹ, phi công của máy bay Mahan Air đã nhanh chóng hạ độ cao để tránh va chạm, khiến bốn hành khách bị thương. Nhà chức trách Lebanon cho biết có khoảng 150 hành khách trên máy bay Iran.

Máy bay Iran sau đó đã hạ cánh an toàn tại sân bay Beirut và trở về Tehran.

Reuters dẫn lời ông Fadi Hassan, Giám đốc sân bay quốc tế Beirut-Rafic Hariri (Beirut), những hành khách bị thương chỉ bị thương nhẹ.

Lực lượng phòng vệ Israel sau đó ra tuyên bố phủ nhận chuyện máy bay chặn máy bay Iran là của Israel. Trong khi đó, truyền thông Syria cho biết có hai máy bay tham gia chặn máy bay Iran và thuộc về liên quân Mỹ. Vụ việc xảy ra gần căn cứ At-Tanf ở đông nam Syria, do Mỹ kiểm soát.

“Một tiêm kích F-15 của Mỹ trong một nhiệm vụ thường lệ ở vùng lân cận At-Tanf tại Syria đã tiến hành kiểm tra trực quan tiêu chuẩn một máy bay hành khách Mahan Air ở khoảng cách an toàn khoảng 1.000 m vào tối nay” – một phát ngôn viên của Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ cho biết. Người này cho biết chỉ có một máy bay tham gia vụ việc.

“Việc kiểm tra trực quan nhằm đảm bảo an toàn cho nhân viên liên quân Mỹ tại At Tanf. Khi phi công của F-15 xác định đó là máy bay hành khách Mahan Air, F-15 đã giữ khoảng cách an toàn với máy bay. Việc chặn máy bay Iran chuyên nghiệp và phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế” – tuyên bố của Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ nêu rõ.

Bộ Ngoại giao Iran cho biết đang xem xét những gì xảy ra với máy bay nhằm đưa ra các biện pháp pháp lý và chính trị cần thiết để đáp trả.