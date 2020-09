Tranh luận: 'Chiến thuật phòng thủ' lợi hại của ông Biden

Cuộc tranh luận đầu tiên giữa đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump (ứng viên đại diện đảng Cộng hòa) và cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden (ứng viên đại diện đảng Dân chủ) sắp diễn ra.

Theo trang tin The Hill, cuộc tranh luận đầu tiên này và hai cuộc tranh luận tiếp theo có sức ảnh hưởng lớn hơn nhiều đến chiến dịch tranh cử hai bên, hơn các cuộc tranh luận tổng thống năm 2016 giữa ông Trump với đối thủ Hillary Clinton.



Nhà báo chính trị quốc gia Steve Kornacki của đài NBC gần đây có lưu ý rằng bà Clinton đã “thắng” trong các cuộc tranh luận với ông Trump với khoảng cách khá xa, theo các cuộc thăm dò được thực hiện ngay sau mỗi cuộc tranh luận. Nhưng kết quả chung cuộc thế nào? Các chiến thắng của bà Clinton trong các cuộc thăm dò này lại không mang lại được ý nghĩa gì.



Bà Clinton được cho đã chiến thắng trước ông Trump trong các cuộc tranh luận tổng thống năm 2016, nhưng điều này lại không có ý nghĩa gì đến kết quả chung cuộc. Ảnh: THE ATLANTIC

Tuy nhiên lần này điều đó sẽ không xảy ra, The Hill nhận định. Nếu như hồi năm 2016 bà Clinton xuất hiện rất thường trên truyền thông thì ông Biden thời gian qua chủ yếu tránh trở thành tâm điểm. Hay nói cách khác là thời gian qua đội tranh cử của ông Biden đã thực hiện rất nghiêm khắc “chiến thuật phòng thủ”.

Thời gian qua có thể thấy rõ ông Biden rất hiếm khi nhận câu hỏi từ báo chí hay nhận trả lời phỏng vấn từ truyền thông. Một khi có trao đổi với báo chí ông Biden cũng thường tránh nói cụ thể về một chủ đề nào đó. Người liên danh tranh cử với ông – thượng nghị sĩ Dân chủ Kamala Harris cũng chưa từng nhận trả lời một câu hỏi nào từ truyền thông.

Trong ba ngày sau khi thẩm phán Ruth Bader Ginsburg của Tòa tối cao qua đời, ông Biden đã cho ngưng các hoạt động tranh cử.



“Chiến thuật phòng thủ” có thể sẽ giúp ông Biden (trái) rất nhiều trong các cuộc tranh luận với ông Trump (phải). Ảnh: GETTY IMAGES

Một hiệu ứng của việc áp dụng nghiêm “chiến thuật phòng thủ” là mỗi lần ông Biden xuất hiện lại lôi kéo sự chú ý lớn. Chính vì thế, không như bà Clinton, nếu ông Biden “chiến thắng” trước ông Trump trong các cuộc tranh luận thì đây sẽ là thành công thực sự và sẽ rất có ý nghĩa với ông trong kết quả bầu cử chung cuộc.

Và theo The Hill, đây cũng là lý do chính để thấy các cuộc tranh luận tổng thống năm 2020 giữa ông Trump và ông Biden có thể sẽ có ảnh hưởng lớn nhất so với bất kỳ cuộc tranh luận tổng thống nào trong vài thập niên qua.

Lời khuyên cho người điều phối tranh luận

Điều phối cuộc tranh luận đầu tiên giữa ông Trump và ông Biden là nhà báo Chris Wallace của đài Fox News. Theo The Hill, không chỉ nhà báo Wallace mà nhà báo Steve Scully của hệ thống truyền hình C-SPAN và nhà báo Kristen Welker của đài NBC – hai nhân vật sẽ điều phối hai cuộc tranh luận Trump-Biden tiếp theo đều có trách nhiệm rất lớn, là làm sao có được các câu trả lời chính xác từ các ứng viên về các chủ đề cử tri quan tâm. Với ông Biden đó là liệu ông sẽ điều hành chính phủ thế nào nếu được bầu. Với ông Trump, điều quan trọng nhất là làm rõ liệu ông sẽ thực thi các chính sách gì một khi tái đắc cử.