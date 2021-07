Tờ South China Morning Post (SCMP) ngày 13-7 đưa tin Trung Quốc đã bắt đầu quá trình tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dưới 18 tuổi, với một số tỉnh nhắm đến việc tiêm chủng cho trẻ em từ 12 tuổi vào cuối tháng 9.

Theo đó, 11 tỉnh, bao gồm tỉnh Quảng Tây, Hồ Bắc, Hải Nam và An Huy, sẽ bắt đầu tiêm chủng cho trẻ vị thành niên từ 15-17 tuổi vào tháng này và cho trẻ em từ 12-14 tuổi vào tháng 8.

Một số tỉnh, thành phố ở Trung Quốc cũng đã công bố lịch tiêm chi tiết cho người dưới 18 tuổi.

TP Thiên Môn thuộc tỉnh Hồ Bắc cho biết các trường học sẽ sắp xếp cho thanh thiếu niên đi tiêm phòng từ tháng này.

Ủy ban y tế của tỉnh Quảng Tây cũng thông báo sẽ bắt đầu tiêm phòng cho trẻ từ 12-17 tuổi trong nửa cuối năm 2021 dựa trên “kế hoạch tổng thể của Ủy ban Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc vụ viện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”.



Khoảng 40% dân số Trung Quốc đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Ảnh: XINHUA

Theo Ủy ban Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc, tất cả những người đủ điều kiện trong độ tuổi dự kiến sẽ được tiêm chủng đầy đủ vào cuối tháng 10.

“Tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho những người dưới 18 tuổi là một phần quan trọng trong việc xây dựng hàng rào miễn dịch cho toàn bộ người dân cả nước” - đại diện Ủy ban cho hay.

Ông Deng Qiuyun, phó giám đốc chương trình tiêm chủng của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh tại tỉnh Quảng Tây cho biết trẻ đi tiêm sẽ có người giám hộ đi cùng.

Theo ông Deng, đây cũng sẽ là cơ hội để các bậc cha mẹ hoặc người giám hộ chưa được tiêm ngừa có thể được tiêm vaccine và cải thiện tỷ lệ tiêm chủng ở Trung Quốc.

Các quan chức y tế TP Phụ Dương thuộc tỉnh An Huy cũng đưa ra thông báo cho những người từ 15 đến 17 tuổi tại thành phố này có thể đến tiêm vaccine ngay từ bây giờ.



Trung Quốc đã bắt đầu quá trình tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dưới 18 tuổi, với một số tỉnh nhắm đến việc tiêm chủng cho trẻ em dưới 12 tuổi. Ảnh: SCMP

Cho đến nay, chỉ có hai loại vaccine do 2 tập đoàn dược phẩm Trung Quốc Sinopharm và Sinovac được chấp thuận sử dụng khẩn cấp cho những người từ ba tuổi trở lên ở nước này.



Sinopharm được biết đã hoàn thành quá trình thử nghiệm giai đoạn đầu trên tổng số hơn 60.000 người từ ba đến 17 tuổi sử dụng cùng một loại vaccine được tiêm cho người lớn.



Vào tháng trước, Sinopharm cho biết vaccine của công ty vẫn đảm bảo được độ an toàn và cơ thể của những đứa trẻ và thanh thiếu niên tham gia tiêm vaccine đều phát triển các kháng thể trung hòa “không khác biệt mấy so với người lớn”.



Hiện loại vaccine này cũng đang được thử nghiệm trên 900 trẻ em và thanh thiếu niên ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, theo SCMP.



Trung Quốc đã đạt được mục tiêu tiêm chủng cho 40% dân số (khoảng 560 triệu người) vào ngày 30-6 và tiếp tục đặt mục tiêu tiêm chủng cho khoảng 80% dân số vào cuối năm nay.



Một số chuyên gia y tế Trung Quốc nhận định để quốc gia này có thể đạt được miễn dịch cộng đồng, cả nước sẽ cần 80 đến 85% tổng dân số được tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19.