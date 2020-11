Theo tờ Sydney Morning Herald ngày 25-11, đại sứ quán Mỹ ở Úc tố phái bộ ngoại giao Trung Quốc tại nước này đã có hành vi can thiệp vào công việc nội bộ của Canberra.

Cụ thể, tuần trước, các quan chức thuộc đại sứ quán Trung Quốc đã gửi danh sách những điều than phiền cho tờ Nine News, tờ The Sydney Morning Herald và tờ The Age của Úc.

Các quan chức này cảnh báo chính phủ Úc phải thay đổi các chính sách của mình đối với vấn đề Biển Đông và công ty công nghệ Huawei. Đồng thời, họ cũng yêu cầu Canberra cắt nguồn tài trợ cho Viện Chính sách chiến lược Úc (ASPI) và ngừng đưa những thông tin “không thân thiện với Bắc Kinh” lên phương tiện truyền thông.

Danh sách trên đã thu hút sự chú ý của Ủy ban An ninh Quốc gia Mỹ sau vài giờ công bố.

“Đây không phải là cách đúng đắn để giải quyết các vấn đề tranh chấp. Nó nên được trao đổi và thực hiện giữa hai chính phủ với nhau” - ông Arthur Culvahouse Jr, đại sứ Mỹ tại Úc cho biết.

Ông Culvahouse được Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm làm đại sứ Mỹ tại Úc vào năm 2018. Ông xác nhận bản thân sẽ rời vị trí này vào tháng 1-2021 khi chính quyền ông Biden lên nắm quyền.



Đại sứ Mỹ tại Úc, ông Arthur Culvahouse Jr. Ảnh: ALEX ELLINGHAUSEN

Trao đổi với một tổ chức nghiên cứu của Anh vào đầu tuần này, Thủ tướng Úc Scott Morrison đã chỉ ra sự khác biệt giữa chính sách đối ngoại của Canberra với của Washington sau khi Trung Quốc liên tục cáo buộc Úc là “phó cảnh sát trưởng” của Mỹ, sau khi Úc kêu gọi điều tra về nguồn gốc của COVID-19.

“Như thể Úc không có những lợi ích và quan điểm riêng của mình, của một quốc gia độc lập có chủ quyền. Điều này thật sai lầm” – ông Morrison nói.

Từ năm 2018, mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Canberra bắt đầu tệ đi sau vụ việc Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull - người tiền nhiệm ông Morrison - cấm cửa Huawei tham gia mạng 5G. Vào tháng 4, Úc đã kêu gọi xúc tiến một cuộc điều tra về nguồn gốc dịch COVID-19. Điều này càng làm leo thang mối quan hệ vốn đã căng thẳng trước đó giữa hai quốc gia.