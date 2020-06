Úc nói Trung Quốc vẫn ‘không đếm xỉa’ đề nghị giảm căng thẳng

Úc tin rằng đại dịch COVID-19 nhiều khả năng khởi phát từ một khu chợ động vật hoang dã ở thành phố Vũ Hán của Trung Quốc. Tuy nhiên, Canberra cũng khẳng định lời kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra độc lập về đại dịch này không nhắm mục tiêu chính trị vào Bắc Kinh, theo hãng tin Reuters.

Về phần mình, Trung Quốc cáo buộc Úc “chơi trò nhỏ nhen” và Đại sứ Trung Quốc tại Canberra Thành Cạnh Nghiệp cảnh báo người tiêu dùng Trung Quốc có thể tẩy chay hàng hóa Úc nếu nước này theo đuổi cuộc điều tra.

Kể từ đó, Trung Quốc đã đình chỉ nhập khẩu thịt bò từ bốn nhà chế biến thịt lớn nhất của Úc và áp thuế nặng đối với lúa mạch nhập từ Úc, mặc dù cả hai bên đều cho rằng những động thái này không liên quan đến dịch COVID-19.



Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Úc Simon Birmingham. Ảnh: AAP

Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Úc Simon Birmingham, người đã liên tục yêu cầu thảo luận với người đồng cấp Trung Quốc trong nhiều tuần qua, cho biết Bắc Kinh đã phớt lờ đề nghị này của Canberra.

“Thật không may, yêu cầu của chúng tôi về một cuộc thảo luận cho đến nay đã bị đáp ứng một cách tiêu cực. Điều đó thật đáng thất vọng”, ông Birmingham đã nói với đài ABC hôm 8-6.

Trung Quốc cho đến nay vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Úc, chiếm hơn 30% giá trị hàng xuất khẩu của nước này.

Quan hệ Úc-Trung Quốc nói chung đang ở trong tình trạng căng thẳng trong bối cảnh Canberra cáo buộc Bắc Kinh can thiệp vào các vấn đề đối nội và mối quan ngại của Úc về ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc ở khu vực Thái Bình Dương.

Hôm 5-6, Trung Quốc đã khuyến cáo công dân tránh đi du lịch tới Úc, viện dẫn tình trạng phân biệt đối xử và bạo lực chủng tộc đối với người Trung Quốc liên quan đến dịch COVID-19 đang gia tăng ở Úc, điều mà Canberra cực lực phản bác.