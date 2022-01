Ngày 25-1, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết biến thể tiếp theo của virus SARS-CoV-2 sẽ dễ lây lan hơn Omicron, song chưa rõ liệu nó có gây chết người nhiều hơn hay không, đài CNBC đưa tin.

Khoảng 21 triệu ca nhiễm COVID-19 đã được báo cáo cho WHO trong tuần trước. Đây là mức tăng kỷ lục toàn cầu về các ca mắc mới hàng tuần do biến thể Omicron lây lan nhanh chóng. Tuy Omicron dường như ít độc lực hơn so với các chủng trước đó, nhưng số lượng ca bệnh tăng nhanh đang gây áp lực lên hệ thống bệnh viện trên toàn thế giới.

Bà Maria Van Kerkhove - Trưởng nhóm kỹ thuật của WHO - cho biết: “Biến thể tiếp theo sẽ dễ lây lan hơn vì nó sẽ phải vượt qua các biến thể đang lưu hành. Câu hỏi lớn là liệu các biến thể trong tương lai gây bệnh nặng hơn hay không."



Bà Maria Van Kerkhove - Trưởng nhóm kỹ thuật của WHO. Ảnh: REUTERS

Bà cảnh báo không nên tin vào giả thuyết rằng virus sẽ tiếp tục biến đổi thành các chủng nhẹ hơn, khiến mọi người ít bị bệnh hơn so với các biến thể trước đó. Hơn nữa, biến thể tiếp theo cũng có thể tăng khả năng né tránh các biện pháp bảo vệ vaccine, khiến các loại vaccine hiện có trở nên kém hiệu quả.

“Không có gì đảm bảo điều đó. Chúng ta hy vọng vào trường hợp đó, nhưng không có gì đảm bảo rằng nó sẽ xảy ra và chúng ta không thể tin tưởng vào nó được” - bà nhấn mạnh.

Bà Kerkhove lưu ý rằng mọi người nên chú ý đến các biện pháp an toàn công cộng trong thời gian chờ đợi.

Ngày 25-1, hãng dược Pfizer/BioNTech đã bắt đầu thử nghiệm một loại vaccine COVID-19 dành riêng đối với Omicron, vì lo ngại rằng các vaccine hiện tại không thể ngăn lây nhiễm và ca nhẹ do chủng này gây ra.

Tuần trước, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ công bố nghiên cứu cho thấy mũi tăng cường của Pfizer/BioNTech có hiệu quả 90% trong việc ngăn ngừa nhập viện do Omicron sau 14 ngày.

Theo dữ liệu từ Cơ quan An ninh Y tế Anh được công bố vào đầu tháng này, liều tăng cường cũng có hiệu quả lên tới 75% trong việc ngăn ngừa ca nhiễm có triệu chứng do Omicron gây ra sau khoảng từ 2-4 tuần tiêm. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy kháng thể sẽ suy yếu đáng kể

Tiến sĩ Mike Ryan - Giám đốc chương trình khẩn cấp của WHO - cho biết virus sẽ tiếp tục phát triển trước khi lắng xuống. Ông hy vọng chúng sẽ lắng xuống mức độ lây truyền thấp, song cho biết vấn đề nằm ở chổ COVID-19 thật sự rất khó đoán.