Xung đột Ấn - Trung bùng phát: Ông Biden sẽ chọn ai?

Bất chấp căng thẳng biên giới với TQ tiếp diễn, Ấn Độ ngày 4-2 tới sẽ chủ trì hội nghị bộ trưởng Quốc phòng các nước khu vực Ấn Độ Dương. Tờ The Print cho hay trọng tâm của hội nghị là thảo luận vấn đề an ninh và hợp tác, trong đó Ấn Độ kỳ vọng chào mời những trang thiết bị quốc phòng mới do nước này nghiên cứu chế tạo đến các đối tác khu vực.

Một quan chức giấu tên thuộc Bộ Quốc phòng Ấn Độ nói với The Print rằng Ấn Độ Dương có vai trò chiến lược hết sức trọng yếu đối với nước này, là khu vực thuộc phạm vi mở rộng ảnh hưởng tự nhiên của Ấn Độ. TQ cũng đang gấp rút tăng cường hiện diện ở đây với việc cho các đội tàu đi dò thám các điểm chiến lược trước khi Ấn Độ bắt đầu tiến vào.