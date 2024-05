Quy định mới nhất về việc khám sức khoẻ cho người lái xe 25/05/2024 14:27

Ngày 21-5-2024, Bộ Y tế ban hành Công văn 832/KCB-PHCN&GĐ về việc tăng cường kiểm tra, thanh tra công tác giám sát việc khám và cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe.

Tập trung chú trọng lái xe kinh doanh vận tải

Theo đó, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh nhận được Thông báo 154/TB-UBATGTQG ngày 3-5-2024 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc Thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

Quy định mới nhất về việc khám sức khoẻ cho người lái xe.

Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với Công an địa phương, Sở Giao thông vận tải tăng cường quản lý, giám sát việc khám và cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe theo quy định tại Thông tư liên tịch 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT ngày 21/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe cho người lái xe và các văn bản có liên quan; tập trung chú trọng đối với việc khám sức khỏe của người lái xe kinh doanh vận tải.

Thủ trưởng các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và trường đại học; Y tế Bộ, ngành chỉ đạo bộ phận có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc khám sức khỏe và cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe tại đơn vị đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Chi phí khám sức khỏe cho người lái xe

Theo Điều 14 Thông tư liên tịch 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT quy định chi phí khám sức khỏe cho người lái xe như sau:

Cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị khám sức khỏe cho người lái xe phải trả chi phí khám sức khỏe cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện việc khám sức khỏe theo mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc theo thỏa thuận giữa hai đơn vị.

Trường hợp người được khám sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ để lái xe có yêu cầu cấp nhiều hơn một Giấy khám sức khỏe của người lái xe thì phải nộp thêm phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

Trường hợp thực hiện việc khám sức khỏe cho người lái xe do người sử dụng lao động lái xe ô tô tổ chức khám sức khỏe định kỳ, đột xuất thì chi phí khám sức khỏe cho người lái xe do cơ quan yêu cầu chi trả.