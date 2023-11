Ra mắt nhà hàng ẩm thực Việt Nam đương đại tại TP.HCM

Ngày 14-11, Doanh nghiệp xã hội KOTO tổ chức buổi họp báo chuẩn bị ra mắt nhà hàng "ST25 by KOTO" chuyên phục vụ ẩm thực Việt Nam theo phong cách đương đại. Nhà hàng sẽ chính thức khai trương vào ngày 6-12-2023.

Nhà hàng "ST25 by KOTO" nằm tại tầng 2 của khách sạn Sofitel Saigon Plaza với sức chứa 140 khách.

Về ý nghĩa của tên gọi "ST25 by KOTO", ông Jimmy Phạm, nhà sáng lập KOTO, chia sẻ: "Tên gọi này thể hiện sự tôn vinh giống lúa ST25 nổi tiếng của Việt Nam đã xuất sắc dành danh hiệu "Gạo ngon nhất thế giới" vào năm 2019, đại diện cho văn hoá Quốc gia. Không đơn thuần là thực phẩm, gạo còn là biểu tượng của sự kiên cường, cần cù, tài năng sáng tạo không ngừng của người Việt."

Nhà hàng được vận hành bởi đội ngũ cựu học viên KOTO vốn được các chuyên gia ẩm thực hàng đầu đào tạo về nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn. "ST25 by KOTO" không chỉ mang đến trải nghiệm ẩm thực Việt tinh tế mà còn hỗ trợ quyên góp quỹ KOTO nhằm giúp đỡ những thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam.

"Chúng tôi tạo ra những tác động xã hội tích cực, không chỉ mang đến môi trường phát huy năng lực cho các bạn trẻ Việt Nam mà chúng tôi còn muốn quảng bá nét đẹp ẩm thực Việt Nam đến với các du khách trên thế giới" - ông Jimmy Phạm chia sẻ thêm.

Thực đơn tại nhà hàng ST25 by KOTO chủ yếu sẽ là những món ăn Việt Nam, được đầu bếp Bao La và Heath Gordon đồng sáng tạo.



Đầu bếp Bao La, Bếp trưởng tại ST25 by KOTO, cũng cho biết: "Tôi luôn tìm cách để tạo ra những món ăn Việt Nam mới lạ và đậm đà hương vị Việt. Vì hương vị và nguyên vật liệu Việt Nam là những hương vị tuyệt vời nhất thế giới.

Mỗi một món ăn sẽ là một câu chuyện thú vị khác nhau. ST25 by KOTO tin chắc rằng du khách sẽ có những trải nghiệm ẩm thực đáng nhớ tại nhà hàng".

KOTO (Know One, Teach One) có nghĩa là "Biết Một, Dạy Một" mang ý nghĩa nên được chia sẻ và được truyền lại. Tổ chức này được ông Jimmy Phạm - Doanh nhân người Úc gốc Việt sáng lập vào năm 1999 tại Hà Nội với mục đích tạo cơ hội và công việc cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn thoát nghèo.

Hơn 20 năm qua, KOTO đã đào tạo hơn 1200 người tốt nghiệp, bao gồm bếp trưởng, bếp phó, chủ doanh nghiệp, tổng giám đốc khách sạn và khu nghỉ dưỡng...