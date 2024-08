Sân bay Tân Sơn Nhất thông thoáng trước kỳ nghỉ lễ 2-9 30/08/2024 17:12

Chiều 30-8, người dân bắt đầu đợt nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 ghi nhận của PV tại sân bay Tân Sơn Nhất cho thấy mật độ thông thoáng.

Ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất thông thoáng vào chiều 30-8.

Theo quan sát của PLO, giao thông tại các tuyến đường cửa ngõ vào sân bay không xảy ra tình trạng ùn tắc. Trong sân bay, quầy thủ tục các hãng bay không quá đông đúc, khách thông thoáng làm thủ tục các chuyến bay.

Hành khách xếp hàng trước khu vực soi chiếu an ninh, không xảy ra tình trạng chen lấn.

Theo số liệu sân bay Tân Sơn Nhất, ngày 30-8 và ngày 3-9, tần suất bay dự kiến khoảng 730 chuyến bay/ngày, sản lượng hành khách dự kiến khoảng 125.000 hành khách/ngày.

Lượng khách tập trung trước quầy thủ tục của một số hãng bay không quá đông đúc. Ảnh: TV

Ghi nhận tại khu vực ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất, lúc 15 giờ, hành khách check in tại các quầy thủ tục, cổng kiểm tra an ninh thông thoáng.

Đại diện Cảng Hàng không Quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất cho biết, trong dịp lễ 2-9 dự kiến trung bình một ngày khoảng 120.000 hành khách tăng khoảng 8% so với lượng khách hiện tại (110.000 khách/ngày).

Sản lượng chuyến bay dự kiến trung bình một ngày khoảng 700 chuyến bay tăng khoảng 5% so với lịch bay hiện tại (660 chuyến bay/ngày).

Trong những ngày cao điểm lễ, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, bố trí lực lượng đoàn thanh niên Cảng và đoàn thanh niên Học viện hàng không Việt Nam hỗ trợ hành khách tại khu vực an ninh soi chiếu, khu vực sảnh công cộng nhà ga quốc nội trong khung giờ cao điểm từ 5-9 giờ.

Hành khách rời nhà ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: TV

Đại diện này cho biết thêm, Cảng phối hợp với các đơn vị phục vụ mặt đất để xây dựng kế hoạch phục vụ các chuyến bay, đặc biệt là các chuyến bay khai thác vào khung giờ đêm. Đồng thời, các hãng hàng không phải có mặt tại quầy để xử lý, thông tin tới hành khách kịp thời các tình huống chuyến bay chậm, hủy chuyến, tránh các trường hợp khách gây bức xúc, gây rối và gây mất an ninh trật tự tại nhà ga.

Khu vực ga đến trong nước vẫn ghi nhận du khách quốc tế đến với TP.HCM trong dịp nghĩ lễ Quốc khánh 2-9. Ảnh: TV

Về công tác đảm bảo an ninh, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất yêu cầu các đơn vị bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho các chuyến bay đi, đến, không để xảy ra tình trạng kẻ xấu trà trộn thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của hành khách.

Các điểm đón trả khách tại sân bay Tân Sơn Nhất thông thoáng chiều 30-8. Ảnh: TV

Lượng phương tiện giao thông di chuyển vào sân bay Tân Sơn Nhất ổn định, không xảy ra tình trạng ùn ứ. Ảnh: TV