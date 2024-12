Sàn Temu tạm dừng cung cấp dịch vụ tại Việt Nam 04/12/2024 21:10

Ngày 4-12, thông tin từ Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), sàn thương mại điện tử xuyên biên giới Temu đã tạm dừng cung cấp dịch vụ tại Việt Nam theo yêu cầu của Bộ Công Thương, cho đến khi hoàn tất các thủ tục đăng ký.

Hiện cả trên App và website của sàn này đã không còn ngôn ngữ tiếng Việt. Người dùng tại Việt Nam chỉ có ba lựa chọn ngôn ngữ là tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Pháp.

Hiện, người dùng tại Việt Nam chỉ có ba lựa chọn ngôn ngữ là tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Pháp. Ảnh chụp màn hình.

Đồng thời trên trang chủ của sàn Temu có dòng chữ thông báo đến người tiêu dùng: “Temu is working with the Vietnam E-commerce and Digital Economy Agency and the Ministry of Industry and Trade to register its provision of e-commerce services in Vietnam".

Tạm dịch là: "Temu đang làm việc với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số và Bộ Công Thương để đăng ký việc cung cấp dịch vụ thương mại điện tử tại Việt Nam”.

Về vấn đề bảo vệ người tiêu dùng, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số cho biết người tiêu dùng không nên quá hoang mang nếu đã đặt hàng ở Temu trước đó. Bởi vì nếu quá thời hạn mà chưa giao hàng, sàn Temu phải có nghĩa vụ chuyển trả lại tiền cho người tiêu dùng.

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số cũng cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với Ủy ban Cạnh tranh để yêu cầu các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới rà soát và thực hiện các trách nhiệm của nền tảng số trung gian đối người tiêu dùng tại Việt Nam.

Từ cuối tháng 9-2024, sàn thương mại điện tử xuyên biên giới Temu (Trung Quốc) hiện diện trên thị trường thương mại điện tử Việt Nam. Sau đó, Temu bị phát hiện chưa đăng ký hoạt động tại Việt Nam.

Trao đổi với PLO, đại diện Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, cho biết Bộ Công Thương đã làm việc trực tiếp với đội ngũ pháp lý của các nền tảng xuyên biên giới thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật Việt Nam để yêu cầu các nền tảng này thực hiện các bước đăng ký chính thức và tuân thủ các tiêu chuẩn về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, minh bạch thông tin và an toàn dữ liệu.

Nếu không thực hiện đầy đủ, Bộ sẽ xem xét các biện pháp chặt chẽ hơn để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trong nước.