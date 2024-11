Ngày 5-11, tỉnh Đồng Tháp tổ chức giao ban báo chí tháng 10. Tại đây, ông Huỳnh Tấn Đạt, Phó giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Đồng Tháp đã thông tin về Ngày hội cá tra Đồng Tháp năm 2024

Theo đó, với chủ đề “Cá tra Đồng Tháp: Hành trình xanh – Giá trị xanh”, Ngày hội cá tra Đồng Tháp năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 17-11, tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Hồng Ngự.

“Ngày hội nhằm quảng bá hình ảnh và thương hiệu cá tra Đồng Tháp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, đối tác gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ, trao đổi thông tin thị trường. Nhấn mạnh đến sự chuyển biến tích cực của ngành hàng cá tra với sự cam kết phát triển sản xuất ngành hàng theo hướng chất lượng, hiệu quả và bền vững với môi trường; tạo ra các giá trị xã hội bao trùm, giúp cải thiện đời sống và công bằng xã hội, trong khi giảm đáng kể các rủi ro môi trường và khan hiếm nguồn lực sinh thái, đáp ứng ngày càng cao các tiêu chí nhập khẩu của thị trường trong nước và quốc tế”, ông Đạt thông tin.

Trong khuôn khổ ngày hội còn diễn ra nhiều hoạt động như: Hội chợ Xúc tiến thương mại biên giới và không gian trưng bày, triển lãm sản phẩm OCOP tiêu biểu gắn với chuỗi giá trị ngành hàng cá tra; Hội thi ẩm thực các món ngon từ cá tra; Không gian trưng bày, triển lãm sản phẩm OCOP tiêu biểu gắn với chuỗi giá trị ngành hàng cá tra.

Đặc biệt vào ngày 17-11, Bộ NN&PTNT phối hợp với UBND tỉnh Đồng Tháp, đồng chủ trì tổ chức Hội nghị Tổng kết ngành hàng cá tra năm 2024 và bàn giải pháp triển khai nhiệm vụ năm 2025. Qua đó đánh giá kết quả sản xuất, tiêu thụ, kiểm soát chất lượng cá tra an toàn thực phẩm, phát triển thị trường, công tác phòng chống, giám sát dịch bệnh năm 2024 và định hướng phát triển năm 2025.

Cùng với đó nhận định xu hướng chứng nhận, yêu cầu của các nhà nhập khẩu và dự báo thị trường nhập khẩu cá tra năm 2025; Giải pháp kỹ thuật trong sản xuất, ương dưỡng giống cá tra nhằm nâng cao tỉ lệ sống; Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp thực hiện các biện pháp giảm phát thải trong nuôi, chế biến cá tra,…

Theo báo cáo của Cục thống kê tỉnh Đồng Tháp, diện tích nuôi trồng thủy sản nước ngọt trong 9 tháng đầu năm đạt 3.773 ha tăng 9,33% so với 9 tháng đầu năm 2023; Trong đó diện tích nuôi cá tra, cá basa là 1.179 ha, giảm 19,75% so với 9 tháng đầu năm 2023. Sản lượng thủy sản nuôi trồng ước tính 404.870 tấn, tăng 4,37% (tăng 16.952 tấn) so với 9 tháng đầu năm 2023; Trong đó, sản lượng cá tra 335.610 tấn, tăng 4,88% (tăng 15.606 tấn) so với cùng kỳ năm trước.

Nuôi trồng thủy sản có giá thành tăng so với cùng kỳ năm trước do chi phí đầu vào như thuốc, hóa chất, thức ăn tăng và thời gian nuôi kéo dài, tuy nhiên nhờ giá bán cá tra thương phẩm vẫn ổn định ở mức cao nên người nuôi có lãi. Tuy nhiên diện tích thả nuôi không tăng nhiều do người nuôi vẫn đề phòng sản lượng vượt cầu dẫn đến giá bán giảm.

Trong tháng 9, diện tích nuôi cá tra thâm canh 33 ha, giảm 28 ha (giảm 45,9%); sản lượng 42.340 tấn, tăng 4.849 tấn (tăng 12,93%) so với cùng kỳ 2023