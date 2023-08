Say rượu, cầm gậy inox đánh chết người

(PLO)- Lời qua tiếng lại, Trần Văn Lê cầm gậy inox đập mạnh vào vùng gáy khiến anh Trần Ngọc D tử vong tại chỗ.

Sự việc xảy ra tại xã An Vinh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình tối hôm 12-8.

Đại diện lãnh đạo xã An Vinh cho biết nghi phạm Trần Văn Lê đã bị bắt giữ ngay sau khi sự việc xảy ra. Hiện cơ quan công an vẫn đang trong quá trình điều tra, hoàn tất hồ sơ vụ án.

Thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 30 ngày 12-8, một người dân tổ chức khai trương cửa hàng tại khu vực chợ Rét và làm cơm đãi khách.

Lúc này, Trần Văn Lê (46 tuổi, trú thôn An Lạc 3, xã An Vinh) vừa nhậu từ khu vực khai trương đi ra thì gặp anh Trần Ngọc D (47 tuổi, trú Ngã Tư Môi, thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ) đi ngang qua.

Hai bên sau đó đã lời qua tiếng lại. Lê đã cầm gậy inox đánh mạnh vào vùng gáy anh D, khiến anh này gục tại chỗ.

Người dân có mặt nhanh chóng đưa anh D đi cấp cứu tại Trạm y tế xã An Vinh. Tuy nhiên, nạn nhân được xác nhận đã tử vong.

Thông tin thêm, đại diện lãnh đạo xã An Vinh cho biết khi xảy ra vụ việc, nghi phạm Lê đang trong tình trạng say rượu. Còn anh D trú ở thị trấn An Bài, hôm đó đưa con về nhà vợ thì xảy ra sự việc đau lòng nói trên.

NGỌC SƠN