Sẽ kiểm tra nhiều nhà nghỉ, cà phê đèn mờ... ở Vũng Tàu

(PLO)- Trong năm 2020, Viện kiểm sát nhân dân TP đã khởi tố 27 vụ với 41 bị can, đề nghị truy tố 29 vụ với 57 bị can, Tòa án nhân dân TP xét xử 25 vụ với 34 bị can liên quan đến hoạt động mại dâm.