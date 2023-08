Số hóa quà tặng Trung thu 2023 cho nhân viên, khách hàng đối tác

(PLO)- Mỗi dịp Trung Thu, quà tặng Trung Thu giúp thể hiện tình cảm đến người thân, đồng nghiệp hay đối tác khách hàng. Cùng tìm hiểu xu hướng mới đem đến sự tiện lợi khi tặng quà mùa lễ này nhé!

Ý nghĩa quà tặng Trung Thu dành cho nhân viên, đối tác, khách hàng

Quà tặng dịp Trung Thu không chỉ đơn thuần là những món quà vật chất mà mang theo cả ý nghĩa tinh thần sâu sắc trong việc xây dựng, duy trì các mối quan hệ quan trọng của doanh nghiệp. Từ nhân viên, đối tác cho đến khách hàng, việc tặng quà vào dịp này thể hiện sự quan tâm và trân trọng từ phía ban lãnh đạo công ty.

Tặng quà Trung Thu đã trở thành một nét văn hóa được các doanh nghiệp duy trì hàng năm. Việc trao những món quà này cho từng nhân viên, đối tác hay khách hàng chứa đựng các thông điệp chân tình. Không phải ngẫu nhiên mà mỗi năm, mỗi người lại dành tặng cho nhau những món quà đầy tâm huyết. Ngoài những chiếc bánh Trung Thu thơm ngon cùng hộp trà tinh tế, nhiều doanh nghiệp còn lựa chọn những quà tặng công nghệ số chất lượng, mang đến sự chuyên nghiệp vô cùng hiện đại.

Trong tổ chức doanh nghiệp, việc tặng quà dịp Trung Thu hỗ trợ thắt chặt tình cảm, xây dựng mối quan hệ gắn kết và đáng tin cậy giữa các thành viên. Với ý nghĩa tinh thần văn hóa sâu sắc, quà tặng Trung Thu cho khách hàng đã trở thành một dịp thật đặc biệt tạo nên những kỷ niệm ghi dấu ở trong lòng mỗi người nhận.

Giải pháp quà tặng Trung Thu cho nhân viên, khách hàng, đối tác tại Got It

Các giải pháp quà tặng Trung Thu tại Got It dưới dạng thẻ quà tặng, phiếu quà tặng là một lựa chọn hoàn hảo để doanh nghiệp thể hiện lòng tri ân, gửi đi những thông điệp chân thành đến nhân viên, khách hàng và đối tác, cụ thể:

● Giảm thiểu được những gánh nặng về chi phí, nhân sự và vận chuyển thường gặp khi tặng quà Trung Thu truyền thống số lượng lớn.

● Thẻ quà tặng (hay còn gọi là Voucher) sử dụng tương đương tiền mặt, dùng để thanh toán tại hơn 300+ thương hiệu nổi tiếng toàn quốc

● Sử dụng thẻ quà vô cùng tiện lợi bằng cách đưa mã thẻ quà khi mua hàng tại cửa hàng, dùng để thanh toán khi mua hàng online qua website/ app…

● Cá nhân hóa quà tặng theo nhu cầu doanh nghiệp. Đặc biệt, thiết kế thiệp chúc theo yêu cầu và nhận diện thương hiệu.

● Thông tin khách hàng được bảo mật an toàn 100% có chứng nhận ISO

Ngoài ra, Got It còn cung cấp giải pháp quà tặng doanh nghiệp phong phú, bao gồm tri ân khách hàng, quà tặng đối tác, khen thưởng nhân viên, quà tặng khuyến mãi, trả thưởng đại lý,...

Gợi ý quà tặng Trung Thu công nghệ số từ Got It

Tặng quà trung thu với nhân viên

Trung Thu trở nên mới lạ với các thẻ quà điện tử độc đáo như "KPI viên mãn", "Doanh thu tròn đầy", "Team đoàn viên", "Khách hàng hạnh phúc" thay lời chúc thú vị tới từng phòng ban/ bộ phận đặc thù.

Tặng quà trung thu với khách hàng, đối tác

Nếu doanh nghiệp bạn đang gặp khó khăn khi lựa chọn quà tặng Trung Thu phù hợp từng nhóm khách hàng, đối tác, thì thẻ quà tặng điện tử của Got It đều đáp ứng hết. Với Got It, doanh nghiệp có thể chủ động tùy biến thiết kế câu chúc, quà tặng theo hình ảnh trẻ trung, sành điệu hay sang trọng một cách đơn giản qua vài cú click chuột.

Áp dụng giải pháp quà tặng Trung Thu số hóa của Got It, doanh nghiệp sẽ tạo ra những dấu ấn đáng nhớ trong mùa Trung Thu này. Sự hài lòng, hạnh phúc từ phía nhân viên, khách hàng và đối tác cũng là động lực tiếp thúc doanh nghiệp phát triển vững mạnh hơn trong tương lai.

