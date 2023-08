Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang có giám đốc mới

(PLO)- Ông Thái Minh Hiển, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang được điều động, bổ nhiệm giữ chức giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh này.

Chiều 30-8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức công bố và trao quyết định cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang điều động Thái Minh Hiển, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang đến nhận nhiệm vụ tại Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

Sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã ra quyết định bổ nhiệm ông Thái Minh Hiển giữ chức vụ giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh này.

Phát biểu tại lễ trao quyết định, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang chúc mừng ông Hiển. Đồng thời, Bí thư An Giang mong muốn ông Hiển nhanh chóng nắm bắt nhiệm vụ mới, tiếp tục học tập, rèn luyện, phát huy tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm, nỗ lực khắc phục khó khăn, đoàn kết thống nhất cùng đơn vị mới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bên cạnh đó, quản lý tốt tài nguyên trên địa phận tỉnh An Giang; tránh tiêu cực, tham nhũng…

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, tân giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang Thái Minh Hiển cảm ơn Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tin tưởng, giao nhiệm vụ. Ông Hiển hứa sẽ phát huy trách nhiệm, năng lực công tác, tinh thần đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư bị bắt (PLO)- Ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, bị khởi tố, điều tra về tội nhận hối lộ.

HẢI DƯƠNG