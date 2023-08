Số tiền thu được từ việc đấu giá biển số xe sẽ được sử dụng thế nào?

(PLO)- Số tiền thu được từ việc đấu giá biển số xe ô tô sẽ được quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin tôi được biết, ngày 20-8 tới đây phiên đấu giá biển số xe ô đầu tiên sẽ được thực hiện trực tuyến. Bấy lâu nay tôi vẫn chưa biết liệu số tiền đấu giá thu được sẽ được quản lý và sử dụng như thế nào?

Tôi tin chắc nhiều người cũng chưa biết điều này giống tôi, mong được luật sư giải đáp.

Bạn đọc Như Ngọc (TP.HCM), hỏi.

Luật sư Huỳnh Văn Nông, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo Nghị định 39/2023 của Chính phủ (quy định chi tiết một số điều đối với Nghị quyết 73/2022/QH15 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô), cụ thể tại Điều 22 quy định số tiền thu được từ đấu giá sẽ được quản lý, sử dụng như sau:

Giao Bộ Công an mở một tài khoản chuyên thu tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để thu tiền trúng đấu giá. Tiền lãi phát sinh (nếu có) trên số dư tài khoản chuyên thu của Bộ Công an nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước.

Số tiền thu được từ đấu giá biển số xe ô tô sau khi trừ các khoản chi phí tổ chức đấu giá (viết gọn là tiền bán đấu giá) và tiền lãi phát sinh (nếu có) trên số dư tài khoản chuyên thu của Bộ Công an thực hiện kê khai, nộp, quyết toán với cơ quan thuế. Cơ quan thuế quản lý kê khai, nộp, quyết toán khoản thu này theo quy định pháp luật về quản lý thuế:

- Chậm nhất ngày 20 hàng tháng, Bộ Công an (hoặc cơ quan được Bộ Công an giao quản lý thu, nộp tiền bán đấu giá) kê khai, nộp tiền bán đấu giá thu được tháng trước với cơ quan thuế (theo Mẫu số 01/DG ban hành kèm theo Nghị định này). Bộ Công an (hoặc cơ quan được Bộ Công an giao quản lý thu, nộp tiền bán đấu giá) thực hiện quyết toán tiền bán đấu giá theo năm (theo Mẫu số 02/DG ban hành kèm theo Nghị định này) theo quy định pháp luật quản lý thuế;

- Số tiền bán đấu giá nộp toàn bộ vào ngân sách trung ương;

- Tiền lãi phát sinh (nếu có) trên số dư tài khoản chuyên thu của Bộ Công an tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải nộp toàn bộ vào ngân sách trung ương, cùng với số tiền bán đấu giá thu được trong tháng phát sinh;

- Bộ Công an chịu trách nhiệm xác định, phê duyệt các khoản chi phí tổ chức đấu giá để làm căn cứ tính số tiền đấu giá thu được nộp ngân sách nhà nước.

Cùng thời điểm lập dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, căn cứ vào tiến độ thực hiện và nhu cầu kinh phí, Bộ Công an xây dựng dự toán tương ứng với 30% số tiền thu được từ đấu giá biển số xe năm trước đã nộp ngân sách nhà nước để phục vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và đấu tranh phòng chống tội phạm, đầu tư hệ thống cơ sở vật chất, tập huấn nâng cao trình độ cho cán bộ thực hiện công tác đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và đảm bảo an ninh trật tự, gửi Bộ Tài chính để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của Bộ Công an theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan.

Ngoài các quy định trên, việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ đấu giá biển số xe ô tô còn được thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về phí, lệ phí và pháp luật có liên quan.

HUỲNH THƠ