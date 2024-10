Sốc: Tiền đạo Rashford và Antony chia tay MU, thủ môn Onana thất vọng 25/10/2024 12:09

Ở chuyến làm khách hòa Fenerbahce 1-1, tiền vệ Antony dính chấn thương vào cuối trận sau khi vào sân thay người cho tiền đạo Rashford ở hiệp hai. Cầu thủ người Brazil rời sân trên cáng và được thấy rời sân vận động với chân bó nẹp.

Antony và Rashford không còn cảm thấy hạnh phúc ở MU

"Những màn trình diễn trong tập luyện của Antony rất tốt nên cậu ấy xứng đáng được vào sân", Ten Hag chia sẻ. "Khi phải rời sân quá nhanh như vậy, thật đáng buồn. Hy vọng rằng chấn thương không quá nghiêm trọng, chúng tôi phải chờ 24 giờ để có đánh giá chính xác”.

Nhưng thông tin gây sốc hơn là Antony có thể sẽ rời khỏi MU vào tháng 1. Cầu thủ người Brazil này chỉ đá chính một trận trong mùa giải này - trận thắng 7-0 trước Barnsley tại Cúp Carabao - và Quỷ đỏ được cho là đang cân nhắc cho anh ra đi theo dạng cho mượn.

Antony không có nhiều cơ hội ra sân trong lúc Rashford bị cho là sa sút phong độ. Ảnh: GETTY.

Tờ Manchester Evening News đưa tin từ Goal Brasil cho biết một số đội bóng Ngoại hạng Anh đang quan tâm đến cầu thủ chạy cánh này: “Một nguồn tin của Goal Brasil cho biết Man United sẽ để cầu thủ chạy cánh này ra đi theo dạng cho mượn vào năm mới, đồng thời nói thêm rằng nhiều đội bóng Ngoại hạng Anh đã hỏi về khả năng ra đi của anh ấy.

Người trong cuộc cho biết Antony ưu tiên ở lại châu Âu và Ajax cũng được nhắc đến như một lựa chọn. Giá trị của Antony được cho là đã giảm xuống chỉ còn 21 triệu bảng Anh (25 triệu euro) kể từ khi gia nhập Man United với giá 85 triệu bảng Anh vào năm 2022”.

Gây sốc hơn ở Man United còn là tiền đạo Rashford cũng muốn rời khỏi đội bóng lớn nước Anh cùng thời điểm với Antony. Tờ báo Tây Ban Nha Nacional đưa tin về sự việc này và trang web chuyển nhượng TeamTalk của Anh đã đăng lại. Hiện tại, tiền đạo Rashford mới chỉ ghi được một bàn thắng ở giải đấu mùa này và ngày càng thất vọng với CLB khi đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng.

MU không có thành tích tốt từ đầu mùa giải này. Ảnh: GETTY.

Bài viết có đoạn: "Một báo cáo gây sốc cho biết tiền đạo Rashford đã yêu cầu rời Manchester United sớm nhất có thể vào tháng 1, và ba động thái tiềm năng - một trong số đó sẽ khiến tiền đạo này gia nhập một đối thủ ở Premier League - đã được đưa ra.

Tin chấn động khác từ Nacional của Tây Ban Nha, Rashford tin rằng lỗi dẫn đến sự sa sút của anh là do Man United: "Người ta khẳng định tiền đạo Rashford cho rằng không có dự án tham vọng hay ổn định nào đang được tiến hành tại Old Trafford. Do đó, có thông tin đáng chú ý là tiền đạo Rashford đã yêu cầu người đại diện của mình cố gắng đưa anh ấy ra khỏi đó.

Tiền đạo Rashford muốn ra đi càng sớm càng tốt và nếu khả thi sẽ chia tay MU vào kỳ chuyển nhượng tháng 1 sắp tới. Hiện có 3 CLB rất vui mừng khi có được sự phục vụ của Rashford chỉ trong vòng hơn hai tháng nữa, bao gồm Aston Villa, Napoli và Marseille”.

Đưa về nhiều tân binh, có thể HLV Ten Hag để tiền đạo Rashford ra đi. Ảnh: GETTY.

Onana thất vọng

Thủ môn Manchester United, Andre Onana, đã gọi trận hòa 1-1 với Fenerbahce ở Europa League là "một nỗi thất vọng lớn". Theo đó, đội khách dẫn trước nhờ bàn thắng của Christian Eriksen, trước khi Youssef En-Nesyri gỡ hòa ngay sau hiệp một. Onana đã góp phần giữ lại 1 điểm cho đội nhà với pha cản phá ngoạn mục từ cú sút của En-Nesyri, nhưng sau trận đấu, thủ môn này khẳng định phòng thay đồ "không hài lòng".

“Đây là một nỗi thất vọng lớn đối với tôi và người hâm mộ, cho CLB. Là cầu thủ Manchester United, bạn có nghĩa vụ phải cố gắng giành chiến thắng", Onana chia sẻ với TNT Sports, "Chúng tôi không thắng, nhưng ít nhất chúng tôi không thua. Tất nhiên, không hài lòng, nhưng chúng tôi phải tiếp tục, nhận trách nhiệm và làm lại. Man United để thủng lưới sớm trong hiệp hai, và chúng tôi buộc phải thể hiện bản lĩnh, tôi nghĩ chúng tôi đã làm được điều đó. Chúng tôi không thắng, nhưng tôi nghĩ chúng tôi đã chơi tốt hơn họ”.

Trong một đêm đầy hỗn loạn tại Istanbul, HLV Jose Mourinho của Fenerbahce đã bị đuổi lên khán đài vì phản đối sau khi cho rằng đội của ông lẽ ra phải được hưởng quả phạt đền trong hiệp hai. Mourinho đã tìm gặp trọng tài Clement Turpin sau trận và nói rằng lời giải thích của trọng tài là "không thể tin nổi".

Thủ môn Onana thất vọng vì không thể thắng Fenerbahce. Ảnh: GETTY.

Tuy nhiên, HLV Erik ten Hag, dù đang thiếu tới 10 cầu thủ do chấn thương hoặc bị treo giò, đã cố gắng tìm những điểm tích cực trước trận đấu gặp West Ham United vào cuối tuần này: "Chúng tôi đã cho thấy mình là một đội khó bị đánh bại. Chúng tôi có thể lấy lại sự tự tin và mang nó vào trận đấu với West Ham.

Man United phải giành chiến thắng và chúng tôi đã có cơ hội để thắng. Chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội nhưng phải biết cách tận dụng tốt hơn. Các cầu thủ đã cho đối thủ thoát khỏi trận đấu với 1 điểm”.