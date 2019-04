Bị bá bệnh vì chữa đau lưng 'tá lả'

Ông Hồ Văn B. (76 tuổi, ngụ Bù Đốp, Bình Phước) đến BV Hoàn Mỹ Vạn Phúc 1 (Bình Dương) vào ngày 16-4 với triệu chứng bụng trướng to, yếu mệt, nôn ói nhiều, rối loạn đi tiêu. Người bệnh được chẩn đoán nhiễm trùng tiêu hóa, theo dõi bán tắc ruột, xơ gan, suy kiệt, và được chuyển sang Khoa Nội để điều trị.

Người bệnh cho biết hơn một năm nay cảm thấy bị yếu mệt dần, nôn ói, bụng to, tiêu chảy, ăn uống kém, đã khám và điều trị nhiều bệnh viện khác nhau với chẩn đoán là viêm dạ dày, nấm thực quản… Tuy nhiên, bệnh ngày càng nặng, ông nôn ói liên tục, không ăn uống được dẫn đến thể trạng và tinh thần bị suy kiệt.



Bụng ông B. trướng to lúc nhập viện. Ảnh: BSCC

Khai thác hồ sơ khám chữa bệnh cũ của bệnh nhân, bác sĩ bất ngờ phát hiện người bệnh bị đau lưng, tê chân nhiều năm, đã uống rất nhiều thuốc giảm đau tây y và đông y ở nhiều cơ sở khám chữa bệnh khác nhau. Đặc biệt khi người bệnh đến khám chữa bệnh ở nơi nào cũng được cho thuốc mà không hỏi gì về hồ sơ điều trị cũ.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định điều trị cho cụ ông với chẩn đoán hội chứng Cushing, một loại hội chứng do tác dụng phụ của việc sử dụng thuốc corticoid kéo dài, lặp lại bởi nhiều người kê đơn khác nhau. Đồng thời, người bệnh được theo dõi suy thượng thận thứ phát do thuốc, viêm dạ dày trào ngược thực quản, nhiễm trùng tiêu hóa, viêm phế quản, suy nhược cơ thể. Sau 6 ngày điều trị tích cực, sức khỏe người bệnh cải thiện từ chỗ không thể ngồi vững được đã có thể tự đi lại, hết nôn ói, hết tiêu lỏng, ăn uống khá. Cho đến khi xuất viện vào ngày 22-4, bụng của người bệnh cũng xẹp xuống hẳn so với ngày vừa nhập viện.



Ông B. tình trạng ổn định sau 6 ngày điều trị. Ảnh: BSCC

Theo các bác sĩ, khai thác kỹ bệnh sử rất quan trọng khi chẩn đoán và điều trị, giúp người bệnh tiết kiệm thời gian tiền bạc. Về phía người bệnh, không nên tự ý điều trị bằng những phương pháp dân gian và lựa chọn địa chỉ thăm khám uy tín. Lịch sử bệnh tật và các loại thuốc đã dùng, hồ sơ khám chữa bệnh cũ (toa thuốc; kết quả xét nghiệm;…) là thông tin vô cùng quan trọng mà người bệnh phải lưu ý để trình bày với bác sĩ khi đi khám bệnh.