Sáng 10-7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Cần Thơ có thông báo khẩn về thông tin 6 ca bệnh nhiễm COVID-19 trong khu cách ly và các trường hợp F1, F2 trên địa bàn TP Cần Thơ.



Cả sáu bệnh nhân đều được đưa vào cách ly và điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, Ban Chỉ đạo thông báo, qua công tác giám sát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn và kết quả điều tra, truy vết, xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ từ ngày 7 đến ngày 9-7 đã ghi nhận 6 ca COVID-19 (BN26005-BN26010). Đây là các đối tượng đến từ vùng có dịch được Bộ Y tế công bố và phát hiện chủ động qua giám sát, xét nghiệm sàng lọc.

Hiện 6 ca bệnh đều được đưa vào điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ, có sức khỏe ổn định.

Thông tin cụ thể 6 ca nhiễm COVID-19:

1. Bệnh nhân PBT (nam, 46 tuổi, tài xế, ngụ phường Thới Thuận, quận Thốt Thốt, Cần Thơ).

- Ngày 1-7, từ TP.HCM về lấy cá tại Cầu số 4, huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ. Tại đây có tiếp xúc với chủ ghe cá là bà NTĐ và anh T. làm chung nhà ở Trà Nóc. Sau đó vào quán cà phê võng gần cầu số 4 (không nhớ tên quán) và quán cơm phần ngang quán cà phê Mộc (không nhớ địa chỉ, tên quán và nhân viên trong quán).

- Ngày 3-7, từ TP.HCM về lấy cá Cầu số 4 huyện Vĩnh Thạnh uống cà phê với anh U và anh T tại quán cà phê Mộc.

- Ngày 4-7, nghỉ tại TP.HCM.

- Ngày 5-7, nhậu chung cùng anh tại địa chỉ hẻm 9, TP Long Xuyên (An Giang). Sau đó anh này về Cần Thơ được đưa đi cách ly tập trung tại Trường Chính trị quận Thốt Nốt.

- Ngày 7-7, xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp RT-PCR bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trung tâm Y tế quận Thốt Nốt đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ 54 người trong khu cách ly bằng phương pháp RT-PCR có kết quả âm tính.

2. Bệnh nhân LCT (nam, 47 tuổi, tài xế, ngụ phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt).

- Ngày 2-7, từ TP.HCM về giao hàng tại đường 91B cho chủ xe tên H. Sau đó về chợ Ô Môn giao hàng cho anh V.

- Ngày 5-7, từ nhà xuống Ô Môn nhà anh NVT tại cầu Đông Tháp lấy xe. Tại đây anh có tiếp xúc với anh T. và khoảng 10 người khác không nhớ tên, quá trình tiếp xúc có mang khẩu trang.

Sau đó, quay về điểm phía sau Trung tâm Y tế huyện Thới Lai nhà anh R. (không nhớ địa chỉ) để lấy hàng để đi TP.HCM. Trên đường đi có ghé cây xăng TP đường tránh Ô Môn để đổ dầu, tại đây có tiếp xúc với nhân viên nam cây xăng (không nhớ tên và số điện thoại).

- Ngày 7-7, xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp RT-PCR bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trung tâm Y tế quận Thốt Nốt tổ chức truy vết được 10 F1 và 202 F2 được lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR có kết quả âm tính. Các F1, F2 được cách ly theo quy định, F3 đang được tiếp tục tổ chức truy vết.

3. Bệnh nhân NTC (nam, 14 tuổi, phụ việc, ngụ thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ).

Hàng ngày anh NTC cùng bà HTND (cô) là chủ vựa cá F3048 tại chợ đầu mối Bình Điền (TP.HCM) di chuyển bằng xe cá nhân đến chợ, làm việc tại đây từ khoảng 20 giờ đến 6 giờ ngày hôm sau.

- Khoảng 20 giờ 40 ngày 5-7, anh C. di chuyển cùng bà D. từ địa chỉ tạm trú đến quốc lộ 1A, gần lò bánh mì Minh Tâm (gần cầu Nam Sài Gòn), đón xe của nhà xe MH, xe loại 16 chỗ, trên xe có khoảng 9 hành khách, cùng tài xế di chuyển về TP Cần Thơ.

Trong quá trình di chuyển có dừng ăn tại quán cơm gần cầu Vàm Cống (không nhớ tên quán). Sau đó tiếp tục di chuyển.

- Đến khoảng 1 giờ ngày 6-7 xe dừng tại nhà riêng, ở ấp Phụng Qưới A, thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh. Cả hai vào nhà không có ai khác ngoài hai cô, cháu (đã cùng địa phương xác minh thông tin).

- Khoảng 10 giờ ngày 7-7, cả hai đi xe cá nhân đến Trạm Y tế thị trấn Thạnh An khai báo y tế. Tại đây có tiếp xúc với nhân viên y tế trực tại trạm, và nhân viên hướng dẫn khai báo y tế, sau đó được đưa vào phòng cách ly của trạm y tế để được lấy mẫu xét nghiệm và chờ xe đưa đi cách ly tập trung.

- Ngày 7-7, xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp RT-PCR bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người trong khu cách ly có 68 mẫu, xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp RT-PCR có kết quả âm tính.

4. Bệnh nhân NTYP (nữ, 32 tuổi, mang thai 38 tuần, ngụ xã Mỹ Khánh, Phong Điền, Cần Thơ).

- Từ ngày 26-6 đến 1-7, làm việc tại Công ty TX - Khu Công nghiệp Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

- Từ ngày 1 đến ngày 3-7, ở trọ tại khóm 3, phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Khoảng 13 giờ đến 14 giờ 30 ngày 3-7, đi xe buýt từ TP Vĩnh Long, về Bến xe 91B (Không nhớ bảng số xe và hiệu xe buýt).

Từ 14 giờ 30 ngày đến 15 giờ ngày 3-7, từ Bến xe 91B về gia đình tại ấp Mỹ Lộc, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền (do cha chạy xe máy ra rước).

- Khoảng 18 giờ ngày 6-7, công an huyện báo cho nhân viên y tế. Trạm Y tế xã Mỹ Khánh đã phối hợp với lực lượng công an và ban, ngành ở địa phương đến nhà xác minh thông tin y tế và đã xác định đối tượng thuộc diện cách ly y tế tập trung nhưng do đang mang thai ở tuần thứ 37 nên Trung tâm Y tế huyện đã xin ý kiến của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của huyện tạm thời cho đối tượng cách ly tại nhà.

UBND xã Mỹ Khánh đã ra quyết định cho cách ly tại nhà và cử cán bộ địa phương canh giữ công dân và người nhà.

- Sáng 7-7, xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp RT-PCR bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trung tâm Y tế huyện Phong Điền truy vết được 6 F1 và 33 F2 được xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp RT-PCR có kết quả âm tính với SARSCoV-2, các F1, F2 được cách lý theo quy định, F3 đang được địa phương tiếp tục tổ chức truy vết.

5. Bệnh nhân TQD (38 tuổi, ngụ thị trấn Cầu Kè, Trà Vinh, nhân viên nhà hàng).

- Trước ngày 3-7, anh D. cùng vợ và hai con ở nhà trọ tại địa chỉ 203/14 Lê Đình Cẩn, Tân Tạo, Bình Tân, TP.HCM. Do tình hình dịch bệnh nên công việc tạm ngưng, chỉ ở nhà và ra chợ gần đó rồi về.

- Ngày 3-7, anh D. cùng một người con về quê tại khóm 5, thị trấn Cầu Kè và thực hiện cách ly tại nhà. Trong nhà có tổng bốn người gồm anh D., cha, mẹ và con.

- Ngày 6-7, từ 7 giờ - 13 giờ, anh D. đưa cha đến Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh để xin giấy chuyển viện.

- Ngày 7-7, từ 6 giờ 30 đến 15 giờ, anh D. đưa cha đi khám bệnh bằng xe ô tô tại Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ. Trong suốt quãng đường không dừng đỗ, chỉ tiếp xúc khai báo y tế tại chốt chặn ở Cầu Kè, Trà Ôn, và chốt siêu thị GO - Cần Thơ lúc 8 giờ - 8 giờ 15 phút.

Sau khi lấy thông tin khai báo y tế người về từ vùng có dịch, bệnh viện tiến hành lấy mẫu xét nghiệm test nhanh SARS-COV-2, kết quả kiểm tra hai lần dương tính và được xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp RT-PCR bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

6. Bệnh nhân TQV (65 tuổi, cha bệnh nhân TQD).

Ngày 7-7, bệnh nhân được con là anh TQD đưa đến khám tại Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ. Sau khi lấy thông tin khai báo y tế người về từ vùng có dịch, bệnh nhân xuất trình kết quả xét nghiệm test nhanh âm tính của Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh nên được đưa vào khu khám tạm cách ly của Bệnh viện Ung bướu.

Sau khi có thông tin con bệnh nhân là anh D. đi cùng có kết quả test nhanh dương tính và xét nghiệm khẳng định dương tính, bệnh nhân được đưa vào khu cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm khẳng định.

Ngày 8-7, xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp RT-PCR bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.