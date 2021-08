Sở Y tế TP.HCM vừa cập nhật gói chăm sóc sức khỏe cho F0 tại nhà lần 5. Theo đó có bổ sung loại hình “Tổ COVID dựa vào cộng đồng” trong việc quản lý, chăm sóc F0 và điều chỉnh danh mục thuốc chống đông dạng uống từ 3 loại xuống còn 2 loại.

Toa thuốc điều trị COVID-19 tại nhà gồm 3 gói A, B, C. Trong đó, gói thuốc A là những thuốc thông dụng bao gồm thuốc hạ sốt và thuốc nâng cao thể trạng. Gói thuốc B là thuốc kháng viêm và thuốc chống đông chỉ sử dụng trong tình huống đặc biệt. Gói thuốc C là thuốc kháng virus được sử dụng theo Chương trình can thiệp cộng đồng có kiểm soát của Bộ Y tế.

Gói thuốc A (dùng trong 7 ngày) gồm thuốc Paracetamol 500mg, uống một viên khi sốt trên 38,5 độ C, có thể lặp lại mỗi 4 giờ đến 6 giờ nếu vẫn còn sốt. Các loại vitamin (vitamin tổng hợp hoặc vitamin C), uống ngày 2 lần, sáng 1 viên, chiều 1 viên.

Gói thuốc B (dùng trong 3 ngày), hướng dẫn người bệnh khi cảm thấy khó thở (thở hụt hơi, khó thở tăng lên khi vận động, nhịp thở khi nghỉ ngơi trên 20 lần/phút hoặc đo Sp0, dưới 95%) phải liên hệ ngay với bác sĩ để được hỗ trợ. Nếu chưa liên hệ được bác sĩ, người bệnh có thể uống thêm thuốc kháng viêm và thuốc chống đông (thuốc số 4), thời gian tự uống không quá 3 ngày. Trong thời gian này người bệnh cần tiếp tục liên hệ bác sĩ để được hỗ trợ, tùy tình trạng sức khỏe của người bệnh, bác sĩ sẽ quyết định dùng tiếp các thuốc này hay không.

Thuốc kháng viêm dexamethasone 0,5mg, uống ngày 1 lần, sáng 12 viên sau khi ăn (tương đương 6 mg/ngày) hoặc Methylprednisolone 16mg, uống ngày 2 lần, sáng 01 viên, chiều 1 viên sau khi ăn (tương đương 32 mg/ngày). Ngoài ra, có thể dùng Prednisolone 5mg, uống ngày một lần, sáng 8 viên sau khi ăn (tương đương 40 mg/ngày) hoặc Rivaroxaban 10mg, uống ngày một lần, sáng 1 viên hoặc Apixaban 2,5 mg, uống ngày 2 lần, sáng 1 viên, chiều 1 viên.

3 loại thuốc kháng viêm trên không sử dụng cho phụ nữ có thai và phụ nữ đang cho con bú, người có mắc một trong những bệnh viêm loét dạ dày tá tràng, suy gan, suy thận, các bệnh lý dễ gây chảy máu đường tiêu hóa, đường tiết niệu và các bệnh lý dễ gây chảy máu khác.

Gói thuốc C (dùng trong 15 ngày) là thuốc kháng virus được chỉ định đối với trường hợp F0 có triệu chứng nhẹ. Thuốc Molnupiravir viên 200mg hoặc viên 400mg uống ngày hai lần sáng 800mg, chiều 800mg, uống 5 ngày liên tục. Không sử dụng thuốc này cho phụ nữ đang mang thai và cho con bú, người suy gan, viêm gan siêu vi cấp, suy thận, viêm tụy cấp hoặc mạn.

Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, đối với người bệnh đang sử dụng thuốc Molnupiravir nếu cần phải uống thuốc kháng viêm và chống đông theo hướng dẫn như trên thì ngưng sử dụng thuốc Molnupiravir.