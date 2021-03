Chạy đua từng phút cứu mẹ con sản phụ bị sa dây rốn

Ngày 19-3, Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ cho biết các bác sĩ nơi đây vừa phẫu thuật cứu sống mẹ con sản phụ bị sa dây rốn.

Sản phụ TNT (24 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) nhập viện cấp cứu trong tình trạng vỡ ối, thai 36 tuần 1 ngày (con so), ngôi đầu, chuyển dạ sanh non, sa dây rốn. Ngay lập tức sản phụ được đưa đi phẫu thuật. Bé trai nặng 2.160 gram chào đời an toàn.



Hiện sức khỏe cả hai mẹ con đều ổn định. Ảnh: BVCC

Theo BS.CKII. Trần Thị Hồng Như, Phó Trưởng khoa Cấp cứu, sa dây rốn là một tình trạng cấp cứu khẩn cấp trong sản khoa mà thời gian được đếm bằng phút. Sa dây rốn nếu không phát hiện kịp thời thì thai nhi có thể tử vong do dây rốn chèn ép giữa phần thai và thành xương cứng của khung chậu làm tắt nghẽn lưu thông của máu trong cuống rốn dẫn đến việc cung cấp máu cho thai nhi bị đình trệ.

Sa dây rốn là biến chứng thường xảy vào giai đoạn cuối của thai kỳ, nhất là vào giai đoạn chuyển dạ và thường gặp trong những trường hợp ngôi bất thường, sản phụ sinh đẻ nhiều lần, đa thai…

Hiện y khoa chưa có biện pháp ngăn ngừa tình trạng sa dây rốn. Do các sản phụ cần đi khám thai định kỳ tại các bệnh viện chuyên khoa để phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ.