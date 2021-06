Chiều 1-6, Bộ Y tế cho biết tình từ 12 giờ đến 18 giờ cùng ngày, Việt Nam ghi nhận thêm 90 ca nhiễm COIVD-19, trong đó 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 89 ca trong nước.

89 ca trong nước bao gồm: Bắc Giang (47), Bắc Ninh (10), TP.HCM (19), Lạng Sơn (4), Hà Nội (2), Hà Nam (2), Long An (2), Đồng Tháp (1), Trà Vinh (1), Vĩnh Phúc (1).



Cụ thể, ca bệnh BN7506 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang: nam, 4 tuổi, địa chỉ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Ca bệnh BN7483-BN7486, BN7490, BN7492-BN7505, BN7507-BN7512, BN7515, BN7517, BN7519-BN7525, BN7530, BN7533, BN7535, BN7540-BN7542, BN7544, BN7546, BN7548, BN7550-BN7551, BN7571-BN7572 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp.

Ca bệnh BN7487-BN7488 ghi nhận tại tỉnh Long An: Là F1 của BN7445, đã được cách ly.

Ca bệnh BN7489, BN7491 ghi nhận tại tỉnh Hà Nam: Là các F1, đã được cách ly.

Ca bệnh BN7513-BN7514, BN7516, BN7518 ghi nhận tại tỉnh Lạng Sơn: 3 ca F1, 1 ca liên quan ổ dịch Khu công nghiệp Vân Trung, đã được cách ly.

Ca bệnh BN7527 ghi nhận tại tỉnh Trà Vinh: Là F1 của BN7302, đã được cách ly.

Ca bệnh BN7539 ghi nhận tại tỉnh Đồng Tháp: Là F1 của BN7176, BN7177, đã được cách ly.

Ca bệnh BN7543, BN7549 ghi nhận tại TP Hà Nội: Là các F1, đã được cách ly.

Ca bệnh BN7547 ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Phúc: đang điều tra dịch tễ.

Ca bệnh BN7526, BN7528-BN7529, BN7531-BN7532, BN7534, BN7536-BN7538, BN7545 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 7 ca liên quan Thuận Thành, 1 ca liên quan ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm, 1 ca liên quan ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ, 1 ca liên quan ổ dịch Khu công nghiệp Quang Châu).

Ca bệnh BN7552-BN7570 ghi nhận tại TP.HCM: Liên quan đến ổ dịch Hội thánh truyền giáo Phục hưng, đã được cách ly.